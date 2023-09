Gorizia, si barrica in auto per uccidersi col gas, carabiniere lo salva sfondando il vetro Un uomo ha tentato di togliersi la vita barricandosi in auto lungo la riva del fiume Isonzo, a Gorizia. A salvarlo ci hanno pensato i carabinieri del posto, chiamati da un passante che ha notato l’automobilista chiuso in auto.

A cura di Gabriella Mazzeo

Aveva collegato il tubo di scarico della sua autovettura all'abitacolo del veicolo nel tentativo di togliersi la vita nella tarda serata del 24 settembre, lungo le rive dell'Isonzo a Gorizia. I carabinieri sono fortunatamente intervenuti prima che l'uomo perdesse i sensi, allertati dalla segnalazione di un passante che ha chiamato le forze dell'ordine.

Per togliersi la vita, la vittima aveva scelto una zona boschiva lungo l'argine del fiume, certo che nessuno avrebbe potuto interferire con i suoi piani. Fortunatamente, però, un cittadino che si trovava a passare di là si è accorto di quanto stava accadendo e ha allertato le forze dell'ordine per evitare il peggio.

Secondo quanto raccontato dai militari intervenuti a Fanpage.it, l'uomo ha bloccato le portiere dell'auto non appena ha visto la volante. Per accelerare il processo e togliersi la vita, l'uomo ha accelerato con forza per aumentare al massimo la quantità di gas nell'abitacolo. Pur di salvarlo, le forze dell'ordine hanno infranto il lunotto posteriore della vettura per aprire le porte, estrarlo e portarlo in salvo.

L'operazione ha fortunatamente avuto l'esito sperato e il protagonista della vicenda è stato poi affidato alle cure dei sanitari sopraggiunti sul posto su sollecito delle autorità. Per fortuna, l'uomo non ha riportato alcun danno fisico. I medici hanno dovuto invece medicare uno dei carabinieri che ha tentato di salvare l'automobilista rompendo il vetro dell'autovettura. Il militare ha infatti riportato escoriazioni e piccole ferite sulle mani .

Anche il carabiniere non ha fortunatamente riportato ferite gravi e si riprenderà rapidamente. Grande commozione tra i militari intervenuti sul posto che hanno fatto di tutto per salvare la vita dell'automobilista che si era barricato nella sua vettura nel tentativo di suicidarsi.