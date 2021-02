In un momento in cui la violenza contro le donne sembra essere più diffusa che mai, con più episodi che le vedono nel ruolo delle vittime ogni giorno, in diversi hanno notato l'assenza degli uomini alle proteste organizzate dalle dirette interessate. E la domanda "dove sono gli uomini?" ha fatto eco sui social e, finalmente, anche nelle piazze. Alcuni di loro hanno deciso di scendere in piazza, oggi 27 febbraio, per tenere la mano a coloro che sono vittime ogni giorno della violenza fisica e psicologica. Alle 15 in piazza Castello a Torino per mostrarsi al fianco delle donne. L'associazione "Il Cerchio degli uomini" ha organizzato una passeggiata per sensibilizzare i torinesi sul tema. Un'esigenza nata nei gruppi di discussione dell'associazione che da vent'anni lotta contro i modelli di mascolinità tossica.

Si parte da via Roma e si arriva a Porta Nuova per mostrare alla cittadinanza che anche gli uomini si sentono toccati da quanto accade alle donne che ogni giorno devono difendersi da ex compagni, familiari, padri. Camminare per mandare un messaggio, ancora uno, a tutti coloro che credono che la violenza sulle donne sia un problema solo delle vittime. Un modo per dire che siamo tutti vittime nel momento in cui una donna muore e per lei non si è fatto niente. "Volevamo assumerci la responsabilità come uomini – fanno sapere da "Il Cerchio degli uomini – e vogliamo che la nostra associazione, così coinvolta nell'abbattere la mascolinità tossica, sia al fianco delle vittime per lanciare un messaggio".