"Anche in quest'anno così difficile siamo arrivati al momento dell'Esame. È un momento importante, perché è un momento di passaggio". Così il ministro dell'Istruzione, Patrizio Bianchi, si è rivolto agli studenti che domani, mercoledì 16 giugno, cominceranno la Maturità 2021, la seconda al tempo dell'emergenza Coronavirus. Il ministro ha anche aggiunto: "È il momento in cui farete l'esame, ma dovete anche fare un esame a voi stessi, per capire cosa avete imparato, cosa avete fatto, ma anche come vi siete trasformati, come siete cambiati in questi cinque anni. Fatelo con tutta l'attenzione che richiede un momento di così grande rilievo nella vita. Ma fatelo anche con la gioia di andare in una nuova fase. Fatelo facendo un sorriso a tutti i vostri compagni, ai vostri insegnanti e pensando che comincia veramente una nuova pagina. Forza ragazze, forza ragazzi!".

Sono oltre 500mila gli studenti delle scuole superiori che da domani affronteranno l'esame di Stato: l'appuntamento è dalle ore 08:30 con l'inizio dei colloqui orali nei vari istituti. Si ricordi che ogni giorno saranno interrogati dalle commissioni cinque maturandi per classe a meno di diverse disposizioni organizzative. Come ricorda il Ministero sul sito ufficiale, si partirà dalla discussione di un elaborato il cui argomento è stato assegnato a ciascuna studentessa e a ciascuno studente dai Consigli di classe. I candidati hanno avuto un mese per produrlo con il supporto di un docente. L'elaborato è stato assegnato sulla base del percorso svolto e delle discipline caratterizzanti l’indirizzo di studi. Alla Maturità 2021 è stato ammesso il 96,2% degli studenti, con percentuali che variano a seconda delle regioni.