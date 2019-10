Giovanni Quarisa, ex carabiniere di Bassano del Grappa, con i suoi 110 anni compiuti lo scorso agosto ha raggiunto un nuovo record. Dopo essere stato riconosciuto come l'uomo più anziano d'Italia da qualche giorno è diventato anche il più longevo d'Europa. Dopo la morte di Gustav Gerneth, che deteneva il primato a livello mondiale, avvenuta giovedì scorso in Germania, l'ex militare della provincia di Vicenza ha battuto la concorrenza e si trova saldamente al primo posto della classica del Vecchio Continente. Nato il 24 agosto 1909 a Pieve del Grappa, vive attualmente con il suo storico badante. A raccontare la sua storia all’associazione Giustitalia della quale è socio onorario la nipote Alessandra Menon.

Giovanni, a soli 20 anni, è entrato nell’Arma dei Carabinieri. Nel 1941 è partito per la Seconda Guerra Mondiale e per due anni è stato prigioniero a Dubrovnik, Croazia. Alla fine della guerra è tornato a casa dove ha ricominciato a svolgere i compiti istituzionali dell’Arma. Le sue passioni più grandi sono sempre state due: il lavoro come carabiniere e il ciclismo. Ha trascorso la sua vita non fumando mai troppo e mangiando leggero sia a pranzo che a cena. Si concedeva solo un bicchiere di vino al giorno. Ha due figlie, Vilma e Mirella, la più grande, che oggi ha 79 anni, quattro nipoti e dieci pronipoti. Il più piccolo ha cinque anni. "Cento dieci sono un traguardo che, ancor più dell’età anagrafica, inseriscono di diritto un uomo nella storia…caro signor Giovanni, grazie per tutto quello che ha fatto per i nostri territori, da Lei prima vegliati come carabiniere e ora arricchiti con quella tipica saggezza che solo l’età può donarci", aveva detto il governatore del Veneto, Luca Zaia, in occasione dell'ultimo compleanno di Giovanni, celebrato due mesi fa.