Giostra del luna park si blocca a mezz'aria a Novi Ligure: 13enne soccorso a 10 metri di altezza I vigili del fuoco di Novi Ligure sono intervenuti per soccorrere un 13enne rimasto bloccato su una giostra del luna park allestito per la fiera di Santa Caterina. La giostra è rimasta bloccata a decine di metri di altezza per il guasto di un tubo idraulico.

A cura di Gabriella Mazzeo

Dalla pagina Facebook Novi Ligure, notizie e non solo

I vigili del fuoco di Novi Ligure sono intervenuti a piazza Pernigotti per un guasto meccanico a una giostra del luna park allestito in occasione della fiera di Santa Caterina. Il guasto è stato causato dalla rottura di un tubo idraulico e la giostra si è fermata a una quindicina di metri di altezza.

Le persone che si trovavano a bordo sono state raggiunte e portate in salvo. Hanno richiesto più tempo, invece, i soccorsi per un ragazzino di 13 anni che aveva pagato il biglietto della giostra. L'adolescente è stato raggiunto e soccorso dalla squadra del distaccamento cittadino con scale e cestello dell'autoscala. Fortunatamente non sarebbe rimasto ferito.

L'intervento dei vigili del fuoco a Novi Ligure

L'incidente, secondo quanto riportano i giornali locali, si sarebbe verificato intorno alle 17.30 del pomeriggio di ieri, domenica 10 novembre. Il 13enne è stato soccorso a una decina di metri di altezza, fortunatamente senza conseguenze. Il giovane è stato infatti sottoposto a brevi accertamenti di rito per verificare il suo stato di salute, ma ha potuto subito riabbracciare i familiari e gli amici.

L'adolescente non era infatti rimasto ferito e nonostante la paura provata, il suo stato di salute è risultato subito ottimo. Per lui, insomma, solo un grande spavento che grazie all'intervento dei vigili del fuoco, è diventato in breve un brutto ricordo e forse una storia da raccontare a parenti e amici.

A provocare lo stop momentaneo al funzionamento della giostra, così come accertato dopo alcuni controlli, un guasto a un tubo idraulico che ha fatto fermare le cabine dell'istallazione del luna park nel vuoto. I vigili del fuoco sono accorsi subito sul posto per le operazioni di soccorso e durante l'intervento, le persone che si stavano godendo il pomeriggio di festa sono rimaste a guardare con il fiato sospeso. Fortunatamente dopo poco tempo i pompieri hanno riportato il giovane a terra.