Tre anni fa aveva perso il papà per un tumore. Da allora Giorgia Camera aveva portato avanti una piccola attività per mandare avanti la famiglia, una enoteca, assieme alla mamma e alla sorella. Ma il destino si è accanito ancora contro di lei: questa volta il Covid. Prima la mamma, poi la sorella. Poi la crisi economica, i debiti. Il futuro nero e aggrapparsi all'unica sorella sopravvissuta, Sabrina, non basta. E così ci pensa la migliore amica di Giorgia, Federica Pensa, che per lei ha lanciato una raccolta fondi su Go Fund Me che si chiama "Un aiuto per Gio".

Una storia di ordinaria solidarietà, che scavalca i confini di Acqui Terme, il paesino in provincia di Alessandria dove Giorgia vive e assieme alla sorella provano a mandare avanti l'enoteca Nuovo Ciaboti, in Corso Italia. Sono molti quelli che in queste ore vogliono aiutare questa ragazza così sfortunata.

Prima ci si era messa la crisi economica legata alla pandemia a mettere in ginocchio l'attività, come tante altre. Poi il Covid in casa: la madre muore il 13 febbraio, il giorno prima del compleanno; la sorella, che era stata la prima a risultare positiva, il 18. Anche Giorgia era stata contagiata, ma ne era uscita: