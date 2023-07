Giallo a Catania, trovato tra gli scogli il corpo di una donna: era scomparsa da giorni È di Maria Guerrera, 35enne scomparsa il 25 luglio, il corpo trovato nel pomeriggio di ieri dai Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Catania nella scogliera sottostante la stazione centrale della città etnea.

A cura di Davide Falcioni

È di Maria Guerrera, 35 anni, il corpo della donna trovato nel pomeriggio di ieri dai Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Catania nella scogliera sottostante la stazione centrale della città etnea. La donna era scomparsa lo scorso 25 luglio allontanandosi apparentemente senza motivo da casa. Nel pomeriggio di ieri i Vigili del Fuoco sono intervenuti con una squadra della sede centrale, con il Nucleo Speleo Alpino Fluviale provinciale, con l’elicottero VF145 del Reparto Volo di Catania e con il Nucleo Sommozzatori.

Il corpo della donna si trovava riverso tra gli scogli ed è stato raggiunto dai vigili del fuoco attraverso l’utilizzo di tecniche di derivazione Speleo Alpino Fluviale e via mare dai sommozzatori. Il cadavere inizialmente è stato portato sulla banchina della Capitaneria di Porto e successivamente all’istituto di medicina legale del Policlinico di Catania per i consueti accertamenti. Sulla pagina Facebook S.Aituzza si legge: "Dopo tante ricerche la ragazza scomparsa giorno 25 luglio Maria Guerrera ‘detta Pilu russu’ e volata in cielo, noi amministratori poniamo le nostre sincere condoglianze alla famiglia. Purtroppo è stato trovato il corpo nel mare negli scogli della stazione ed era proprio il tuo corpo hai smesso di soffrire e di lottare guerriera i tuoi occhi hanno visto tante sofferenze noi preghiamo che Dio, Gesù la Madonna e S.Agata accolgono la tua anima sofferente nel paradiso veglia sui tuoi cari soprattutto sui tuoi cari figli riposa Maria".