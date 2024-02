Gettata fuori dall’auto e picchiata in pieno giorno a Carrara, i passanti allertano i soccorsi: ricoverata Una 24enne è stata soccorsa dai sanitari del 118 e della forze dell’ordine di Carrara dopo essere stata cacciata da un’auto e picchiata in pieno giorno nelle strade del centro cittadino. La giovane è ricoverata in ospedale ma non in pericolo di vita. Si indaga sulle dinamiche. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Gabriella Mazzeo

Una giovane donna è stata soccorsa dai sanitari del 118 e trasportata in codice giallo all'ospedale di Massa dopo essere stata gettata fuori dall'auto e colpita a calci e pugni. Il tutto sarebbe avvenuto questa mattina a Marina di Carrara e la vittima è una 24enne del posto. Stando alle prime informazioni sul caso, i primi allarmi sono arrivati al 118 intorno alle 12.30. Secondo alcuni testimoni, tra via Tresana e Via Zeri una donna era stata gettata in strada dopo essere stata cacciata dall'auto e picchiata.

Per questo motivo sul posto è accorsa anche la polizia. Mentre le forze dell'ordine effettuavano tutti gli accertamenti del caso e i rilievi necessari, l'ambulanza del 118 si è occupata delle cure alla 24enne, Quando è stata soccorsa, la giovane aveva varie escoriazioni ma si sarebbe mostrata subito vigile e cosciente. Subito dopo la prima assistenza, è stata trasferita all'ospedale Apuane di Massa in codice giallo.

La dinamica dei fatti resta per il momento sconosciuta. Le forze dell'ordine stanno indagando sull'accaduto e dopo aver effettuato i rilievi ambientali del caso, ascolteranno le testimonianze di chi potrebbe aver assistito alla scena. La 24enne, ricoverata in ospedale, non sarebbe in pericolo di vita e presto potrà raccontare quanto avvenuto alle forze dell'ordine accorse sul posto.

Stando alle prime informazioni, la 24enne sarebbe stata cacciata da un'automobile e picchiata in strada. Non è chiaro se la ragazza di trovasse nell'abitacolo della sua vettura o se in quel momento fosse in compagnia di un'altra persona, seduta come passeggera all'interno di un'altra macchina.

Saranno le indagini ad appurare quanto accaduto in queste ore a Marina di Carrara. Importanti informazioni in merito potrebbero arrivare anche dalle registrazioni delle telecamere di videosorveglianza che potrebbero fornire agli inquirenti elementi per riconoscere l'aggressore.