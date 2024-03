Genova, studente in alternanza scuola-lavoro si amputa un dito in officina durante uno stage Un 18enne che partecipava a uno stage nell’ambito del PCTO (l’ex alternanza scuola-lavoro) si è infortunato ieri pomeriggio in un’azienda di isolanti termici a Casarza Ligure. Il giovane ha perso un dito. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Davide Falcioni

11 CONDIVISIONI condividi chiudi

Un ragazzo di 18 anni che partecipava a uno stage nell'ambito del PCTO (l'ex alternanza scuola-lavoro) si è infortunato ieri pomeriggio in un'azienda di isolanti termici a Casarza Ligure. L'infortunio è avvenuto mentre l'adolescente era al tornio: il ragazzo si è tranciato il dito medio della mano sinistra e per sua fortuna è riuscito a sottrarsi alla macchina evitando di perdere l'intero arto.

Sul posto sono intervenuti immediatamente i sanitari del 118 e i militi della Croce Rossa, che hanno fermato l'emorragia e successivamente raccolto il dito ponendolo sotto ghiaccio. È stato poi disposto il trasferimento del giovane all'ospedale San Paolo di Savona, centro specializzato nei traumi alla mano. In fabbrica sono arrivati anche i carabinieri e gli ispettori dell'Asl 4 per verificare se le norme di sicurezza siano state rispettate, soprattutto trattandosi di un tirocinante. Gli inquirenti hanno sequestrato il tornio e sono in corso tutte le verifiche del caso.

In Liguria a gennaio +10,8% di infortuni sul lavoro rispetto a un anno fa

Ironia della sorte, l'incidente è avvenuto poche ore dopo la pubblicazione dei dati aggiornati sugli infortuni sui luoghi di lavoro. Secondo l'Ufficio Economico Cgil Genova e Liguria, a gennaio 2024 sono state 1.316 le denunce di infortunio sul lavoro in Liguria con un aumento di 128 denunce rispetto all'anno precedente pari al +10.8 %, ovvero 42.5 denunce di infortunio per ciascuno giorno del mese di gennaio. "C'è una responsabilità diretta delle imprese che non investono in salute e sicurezza sul lavoro – ha dichiarato il segretario generale Cgil Liguria Maurizio Calà – ma anche delle istituzioni le cui politiche sul tema sono inesistenti o addirittura dannose, come nel caso dei subappalti selvaggi dove spesso si annidano le peggiori forme di sfruttamento e illegalità. Le misure annunciate dal Governo sulla sicurezza sul lavoro sono una presa in giro".

Tornando ai dati, in Liguria nel periodo preso in esame gli infortuni sul lavoro sono cresciuti del 14,5% per la componente femminile e dell'8,5% per quella maschile. Rispetto all'età la classe più numerosa è quella tra i 50 e i 59 anni (25,8 per cento) con 340 denunce. In aumento anche le denunce di malattia professionale con un aumento del 62.5 per cento.