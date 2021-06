in foto: Una Talbot Lago T23 Teardrop Coupe

È stato arrestato dopo 20 anni con l'accusa di frode telematica e trasporto di veicoli a motore rubati nel commercio estero, l'uomo di 65 anni che nel 2001 ha rubato da un'officina di Milwaukee, negli Usa, una Talbot Lago T150 CSS Teadrop Coupé del 1938, auto d'epoca di cui ne esistono solo 16 modelli al mondo.

Dopo averla trasportata smontata fuori dal Wisconsin, l'aveva tenuta in un deposito fino alla morte del proprietario, nel 2005, dopodiché l'aveva rimontata e ne aveva falsificato i documenti facendo risultare di averla regolarmente acquistata dal nipote del defunto. A quel punto l'uomo è tornato a Milwaukee per comunicare alle forze dell'ordine che il veicolo rubato era stato recuperato e che lui era il legittimo proprietario come dimostrato dagli atti notarili (falsi) in suo possesso. A quel punto le ricerche dell'auto si erano fermate e l'uomo, nel 2006, si era trasferito in Svizzera portandola con sé. Nel 2015, fatta restaurare la Talbot, era riuscito a venderla a un acquirente statunitense per 7,6 milioni di dollari e l'aveva riportata negli Stati Uniti. A maggio del 2019, scoperti tutti i suoi traffici, le autorità americane hanno emesso un mandato di cattura a carico dell'uomo per i reati commessi, per i quali il codice penale statunitense prevede 20 anni di reclusione.

L'uomo, cittadino svizzero ma nato negli Stati Uniti, è stato arrestato dalla polizia di Genova ai fini di estradizione dopo che qualche sera fa, un alert giunto in sala operativa ha segnalato la presenza del 65enne, ricercato da oltre 20 anni, in un hotel di via XX Settembre, a Genova. Gli agenti a quel punto si sono presentati in albergo e quando l'uomo ha aperto la porta della sua lussuosa stanza, ha trovato dinanzi a sé i poliziotti che lo hanno condotto in Questura. Accertata la sua identità è stato portato nel carcere di Marassi a disposizione del presidente della Corte d'Appello.