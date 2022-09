Genitori lasciano il figlio di 3 anni solo in casa di notte: lui si sveglia ed esce a cercarli È uscito in piena notte in strada il bambino di 3 anni soccorso dai carabinieri allertati da un passante. È accaduto a Terni e i genitori erano usciti lasciando il piccolo solo in casa a dormire.

A cura di Chiara Ammendola

Si è svegliato nel cuore della notte e non trovando nessuno in casa ha aperto la porta ed è uscito, probabilmente per mettersi alla ricerca proprio dei genitori.

Lo hanno trovato i carabinieri allarmati da un passante che lo ha visto camminare in strada da solo. Protagonista di questa vicenda conclusasi per fortuna con un lieto fine è un bambino di 3 anni che è stato riconsegnato ai genitori sui quali però sono in corso degli accertamenti.

Secondo quanto ricostruito dalle forze dell'ordine che stanno indagando sulla vicenda infatti la madre e il padre del bambino sarebbero usciti lasciando il figlio, di soli 3 anni, in casa da solo.

Dopo averlo messo a dormire hanno deciso di uscire noncuranti del fatto che il piccolo potesse svegliarsi di notte come infatti è accaduto. Il bambino ha aperto gli occhi in piena notte e trovandosi da solo in casa è uscito in pigiama e scalzo.

Non è chiaro come abbia fatto a uscire e se la porta fosse stata lasciata aperta.

Per fortuna è riuscito a compiere solo poche centinaia di metri prima di essere avvistato da un passante che si è immediatamente fermato per soccorrerlo prima di allertare le forze dell'ordine.

Sul posto sono giunti i carabinieri che sono riusciti, grazie all'aiuto del piccolo, a riportarlo a casa. I genitori intanto erano stati avvertiti e invitati a tornare. Una vicenda che non ha avuto risvolti tragici ma che non si è conclusa.

Secondo quanto si legge in una nota dei carabinieri infatti, ulteriori accertamenti, verranno svolti dai militari della compagnia di Orvieto che “valuteranno il contesto familiare in cui il minore è inserito, affinché possano essere determinati compiutamente eventuali pericoli alla sua incolumità”.

Intanto i genitori sono stati denunciati in stato di libertà all’Autorità giudiziaria per “abbandono di minore” in considerazione dello stato oggettivo di pericolo a cui il piccolo è stato esposto, e che avrebbe potuto comportare conseguenze di assoluta gravità.