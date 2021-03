Dopo le polemiche per i vaccini forniti al sindaco e a diversi assessori prima del tempo, il Primo Cittadino di Corleone Nicolò Nicolosi ha annunciato tramite la pagina Facebook del Comune di aver convocato la giunta per domani mattina. Ha affermato, inoltre, di voler rassegnare le sue dimissioni in seguito all'inchiesta sulle dosi scongelate in ospedale destinate all'amministrazione prima dei termini di legge. Le polemiche sono esplose dopo un'indagine dei carabinieri del Nas che hanno segnalato alla Procura di Termini Imerese vaccini per il sindaco e per alcuni assessori della sua giunta fatti a metà febbraio, pur non rientrando nelle categorie stabilite dalla legge.

Nicolosi in quell'occasione si era difeso, sostenendo di essere l'autorità sanitaria del territorio e che per questo aveva deciso di vaccinarsi a febbraio, avvertendo della sua decisione anche il presidente Musumeci. "Avevo il diritto e il dovere di vaccinarmi – ha affermato Nicolosi in difesa della sua azione -. Molti la pensano diversamente però e devo tenere conto anche di chi ritiene che il mio sia stato un errore". Domani alle 10.30 quindi si presenterà per rendere le dimissioni. "Io l'ho fatto perché noi amministratori siamo in prima fila. Sapevo che c'erano delle dosi scongelate in ospedale e che i beneficiari non si erano presentati" ha continuato Nicolosi. L'ex sindaco non ha mai rinnegato il vaccino fatto a Febbraio, difendendo la decisione come necessaria e di principio.

"Mi spiace – continua Nicolosi sulla sua decisione di rassegnare le dimissioni – perché avevo tanti progetti da portare avanti. Ma Corleone deve avere una guida limpida". Il primo cittadino, dopo essersi vaccinato, aveva inviato una lettera al presidente della Regione Nello Musumeci per invocare una campagna di massa per gli amministratori.