Frecce Tricolori 2024, il calendario delle esibizioni e il programma con air show e sorvoli in Italia Il calendario della stagione delle Frecce Tricolori 2024 si aprirà il prossimo 21 marzo con il sorvolo della Pattuglia Acrobatica Nazionale a Pozzuoli. Dodici gli appuntamenti più importanti, intervallati da un tour all'estero: date e luoghi.

Nuovo anno e nuovi appuntamenti e date per le Frecce Tricolori. Anche per il 2024, infatti, la Pattuglia Acrobatica Nazionale dell’Aeronautica militare italiana ha messo in programma un nutrito numero di eventi e show aerei durante i quali i piloti dei velivoli MB 339PAN sorvoleranno le città della Penisola da nord a sud. Dodici gli appuntamenti più importanti, intervallati da un tour all’estero, con esibizioni nel nord America

La stagione delle Frecce Tricolori 2024 si aprirà il prossimo 21 marzo con il sorvolo della Pattuglia Acrobatica Nazionale a Pozzuoli, in provincia di Napoli, dove i piloti saluteranno i colleghi dell’Accademia militare aeronautica in occasione del giuramento degli allievi del corso Eolo VI.

Il programma delle Frecce Tricolori 2024 sarà però ricco di tante altre emozioni. In un ideale percorso per unire l’Italia, la Pattuglia Acrobatica Nazionale si sposterà continuamente tra sud e nord. Ben cinque i sorvoli a maggio seguiti dal fondamentale appuntamento del 2 giugno per la Festa della Repubblica a Roma. Diverse le esibizioni nel nord est con la conclusione del programma 2024 di nuovo nella Capitale, il 4 novembre, con un sorvolo in occasione della Festa dell'Unità nazionale e giornata delle Forze armate.

Al momento alle date del Frecce Tricolori 2024 mancano ancora due appuntamenti non fissati come luogo ma con date certe, il 22 e 29 settembre. Da giugno ad agosto, la pattuglia acrobatica invece lascerà l'Italia e sarà impegnata in un tour in Nord America, con esibizioni in Canada e Stati Uniti. Si ritorna a settembre a Jesolo.

Frecce tricolori programma 2024

Il calendario delle Frecce Tricolori 2024, le date delle esibizioni

21 marzo 2024 – Pozzuoli (NA): Sorvolo Accademia Militare

5 maggio 2024 – Caorle (VE): Manifestazione aerea

12 maggio 2024 – Trani (BT): Manifestazione aerea

19 maggio 2024 – Giulianova (TE): Manifestazione aerea

24 maggio 2024 – Roma: Sorvolo Piazza di Siena

26 maggio 2024 – L'Aquila: Manifestazione aerea

2 giugno 2024 – Roma: Sorvolo Altare della Patria

14 settembre 2024 – Jesolo (VE): Manifestazione aerea

15 settembre 2024 – Lignano (UD): Manifestazione aerea

22 settembre 2024 – da definire

29 settembre 2024 – da definire

4 novembre 2024 – Roma: Festa unità nazionale e Forze Armate