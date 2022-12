Francavilla al Mare: il corpo di una donna trovato in un canneto, era scomparsa da una settimana Il corpo di Danisella Contini, 58 anni, è stato rinvenuto ieri in un canneto nei pressi della casa in cui viveva: da venerdì scorso aveva fatto perdere le sue tracce.

Giallo a Francavilla a Mare, in provincia di Chieti, dove il cadavere di una donna di 58 anni, Danisella Contini, è stato rinvenuto ieri in un canneto nei pressi della casa in cui viveva, distante poche centinaia di metri dal casello autostradale, dunque in una zona piuttosto frequentata sia nelle ore diurne che in quelle notturne.

Era stato il marito, due giorni fa, a denunciare il suo allontanamento ai Carabinieri e da quel momento erano iniziate le ricerche. Stando ai primi riscontri, sul corpo non ci sarebbero segni di violenza. Suo posto si sono recati il sostituto procuratore della Repubblica di Chieti Giuseppe Falasca e il medico legale, insieme alla Scientifica dei Carabinieri. Con ogni probabilità sarà l’autopsia a stabilire le cause del decesso.

Danisella Contini, di origini sarde, si era allontanata di casa venerdì scorso: per sei giorni nessuno ha saputo niente di lei. La sua scomparsa è stata denunciata solo mercoledì dal marito Franco Pesce. E a trovarla, ieri mattina, è stato proprio lui. Accanto al corpo c'erano una coperta, una torcia, delle bottiglie d’acqua, materiale utile alla sopravvivenza e che adesso è all’attenzione degli inquirenti, così come due siringhe da insulina poco distanti.

Il marito, camionista, passa trascorre tempo fuori casa: è tornato a Francavilla sabato scorso e non ha trovato più la coniuge. Solo mercoledì non vedendola tornare ha dato l'allarme ai carabinieri della stazione di Francavilla.

La procura ha aperto un fascicolo, a carico di ignoti, con l’ipotesi di reato di istigazione al suicidio: un atto dovuto che consentirà di svolgere tutti gli accertamenti necessari.