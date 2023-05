Foggia, bimba travolta da un trattore il giorno della Festa della Mamma: è gravissima La piccola, il cui nome è Simona, ha riportato lesioni al fegato e fratture al bacino e al torace. Le sue condizioni sono molto gravi.

A cura di Davide Falcioni

foto di repertorio

Sono gravissime le condizioni di una bambina di sei anni che domenica scorsa è rimasta vittima di un grave incidente nelle campagne di San Marco in Lamis, in provincia di Foggia: la piccola infatti è stata investita da un trattore ed ha riportato lesioni al fegato e fratture al torace e al bacino. Ora è ricoverata in terapia intensiva nell’ospedale pediatrico ‘Giovanni XXIII' di Bari.

Stando a quanto accertato la bimba, il cui nome sarebbe Simona, si trovava in campagna con la sua famiglia per festeggiare la Festa della Mamma. Per cause in corso di verifica, la piccola sarebbe inciampata finendo sotto ad un trattore in marcia; la dinamica è al vaglio degli inquirenti. Immediata è scattata la macchina dei soccorsi. Trasportata d'urgenza all'ospedale Casa Sollievo della Sofferenza di San Giovanni Rotondo, lunedì si è reso necessario il trasporto in eliambulanza, intubata e in codice rosso, presso l'ospedale pediatrico Giovanni XXIII di Bari.

Il trasporto è stato effettuato in condizioni particolarmente difficili: il velivolo infatti ha dovuto attraversare una tempesta di vento e pioggia ed è potuto volare in modalità ‘strumentale' grazie all'alta tecnologia del sistema Alidaunia, che in questi anni, nel corso di centinaia di operazioni di soccorso, ha creato delle vere e proprie "autostrade" per elicotteri.

Simona ora è in gravissime condizioni, e la prognosi è tuttora riservata. È ricoverata in Rianimazione al Policlinico di Bari. Nel frattempo centinaia di sammarchesi, addolorati per il grave accadimento e preoccupati per le condizioni della bambina, stanno esprimendo vicinanza ai familiari.