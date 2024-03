Firenze, studentessa cade nell’Arno da ponte Santa Trinità: salvata dai passanti Attimi di panico a Firenze, dove una studentessa americana di 18 anni è caduta da ponte Santa Trinità finendo nelle acque del fiume Arno. L’incidente si è verificato nel tardo pomeriggio di lunedì 11 marzo. La giovane è stata soccorsa da alcuni passanti e dalla sua insegnante e non sarebbe in pericolo di vita. La caduta e il salvataggio sono stati ripresi in un video condiviso sui social. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Eleonora Panseri

Le immagini del salvataggio della ragazza caduta nell'Arno a Firenze.

Una studentessa americana di 18 anni, che si trovava in viaggio d'istruzione con la sua scolaresca in Italia, giunta in prossimità del ponte Santa Trinità, nel centro di Firenze, si è seduta sulla balaustra ed è caduta all'indietro finendo nelle acque del fiume Arno.

L'incidente, che avrebbe potuto avere un epilogo tragico, si è verificato nel tardo pomeriggio di oggi, lunedì 11 marzo, intorno alle ore 18.00. Dopo la caduta, la ragazza è riuscita a rimanere a galla e a spostarsi poi verso le sponde del fiume in maniera autonoma, dove è stata immediatamente soccorsa da un passante, insieme ad alcuni canottieri che erano presenti sul greto dell'Arno e alla sua insegnante.

La caduta e il rocambolesco salvataggio della 18enne sono stati ripresi in un video e le immagini condivise sui social dalla pagina Instagram @welcome_to_florence, per essere poi riprese dai quotidiani. Nel filmato si sente una ragazza dire: "È viva, è viva". Sul luogo si sono immediatamente recati i sanitari del 118 e i carabinieri.

Come riferisce il giornale locale La Nazione, tra gli amici e i compagni di scuola che erano con la studentessa ci sono stati attimi di panico e i ragazzi hanno seguito con apprensione tutte le fasi del salvataggio, tirando un sospiro di sollievo quando la ragazza è tornata a terra.

Subito dopo essere stata recuperata dalle acque dell'Arno e aver ricevuto le prime cure, la ragazza è stata trasportata all'ospedale di Santa Maria Nuova per essere sottoposta a tutti gli accertamenti del caso. Resta ancora da capire cosa sia accaduto questo pomeriggio, se la caduta sia stata solamente un incidente o se si sia trattato di un atto volontario.

Secondo quanto è stato riportato, i sanitari che l'hanno visitata in ospedale hanno ritenuto che non fosse in pericolo di vita. Successivamente si è appreso anche che la giovane assumerebbe farmaci antidepressivi.