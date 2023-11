Filippo Turetta, oggi l’interrogatorio davanti al gip: sarà il primo dall’omicidio di Giulia Cecchettin Oggi l’interrogatorio di garanzia di Filippo Turetta. Sarà il primo colloquio formale dall’omicidio dell’ex fidanzata Giulia Cecchettin. Attualmente detenuto nel carcere di Verona e accusato di omicidio premeditato e sequestro di persona, il ragazzo potrebbe fornire elementi utili sulla premeditazione del delitto, ma anche non rispondere alle domande dei magistrati.

Filippo Turetta, accusato del femminicidio dell'ex fidanzata Giulia Cecchettin, comparirà oggi, martedì 28 novembre, davanti alla giudice per le indagini preliminari Benedetta Vitolo e al pubblico ministero Andrea Petroni per l’interrogatorio di garanzia. Il primo dalla morte della 22enne, avvenuta dieci giorni fa.

Durante il colloquio con i magistrati, che dovrebbero iniziare intorno alle 10, Turetta potrebbe fornire informazioni importanti relative alla possibilità che dietro al delitto ci sia stata la premeditazione, un'aggravante che potrebbe determinare la sua condanna all'ergastolo, come ricorda il Corriere della Sera. Ma c'è anche l'eventualità che il ragazzo decida di non rispondere alle domande che gli verranno fatte e di rilasciare dichiarazioni spontanee.

Il colloqui con il legale: "Non richiederemo i domiciliari"

Ieri pomeriggio, nel carcere di Montorio a Verona dove si trova attualmente detenuto, Turetta ha incontrato il suo legale, l'avvocato Giuseppe Caruso, che ha fatto sapere ai giornalisti riuniti di fronte all'istituto di non voler far ricorso al tribunale del Riesame per richiedere la misura degli arresti domiciliari. Oggi Caruso potrebbe anche decidere di posticipare un’eventuale deposizione del suo assistito e di chiedere una perizia psichiatrica sul ragazzo, che potrebbe essere acquisita tramite incidente probatorio.

Il giorno dell'arrivo in Italia di Turetta, fuggito in Germania nei giorni successivi la morte di Cecchettin e arrestato dalle forze dell'ordine tedesco, il suo nuovo avvocato lo ha incontrato la prima volta, senza tuttavia entrare nel merito di quanto accaduto. "Le condizioni del ragazzo sono accettabili, anche se è certamente molto, molto provato", aveva detto all'esterno del carcere di Verona dopo il colloquio con il suo assistito.

Qualche giorno fa il ragazzo ha anche chiesto di poter vedere i genitori, cosa che potrebbe essergli concessa più avanti, secondo tempi e modalità stabiliti dai giudici. Ora Turetta si trova nell’infermeria psichiatrica dal carcere, è tenuto sotto stretto controllo e ha avuto colloquio con uno psicologo e un educatore del carcere. Quando i medici decideranno in questo senso, verrà trasferito nella sezione dove sono detenuti uomini che hanno commesso delitti contro le donne.

Le analisi del Ris sui reperti: l’auto, il coltello e 300 euro in contanti

L’auto, il coltello, dei guanti e 300 euro in contanti, i reperti trovati nell’auto di Filippo Turetta, saranno presto analizzati da carabinieri del Ris di Parma alla ricerca di nuove prove utili ai fini investigativi. Ai Ris la Procura infatti ha affidato gli accertamenti sui reperti trovati sul luogo dell’aggressione e del delitto ma anche su quelli rivenuti accanto al corpo di Giulia Cecchetin, ritrovato in un dirupo vicino al lago di Bracis, e nell’auto di Turetta dopo la cattura in Germania.

Oltre agli indumenti di Giulia, ai fazzoletti sporchi di sangue e al libro per bambini trovati sul luogo della scoperta del corpo della ragazza, ci sono numerose altri reperti che potrebbero aiutare gli investigatori ad avere un quadro molto più chiaro di quanto avvenuto. Non solo durante l’aggressione e l’assassinio della 22enne, ma sopratutto quanto fatto da Turetta prima e dopo.

Venerdì ci sarà invece l’autopsia sulla salma di Giulia, poi la procura darà il nulla osta alla sepoltura che potrebbe avvenire già sabato, anche se la famiglia Cecchettin non ha preso ancora alcuna decisione in merito.

Il legale di Elena Cecchettin: "Turetta è stato ‘moltestatore assillante' di Giulia"

Secondo il legale di Elena Cecchettin, Nicodemo Gentile, l'omicidio della sorella Giulia sarebbe anche "aggravato dallo stalking". Filippo Turetta, infatti, spiega l'avvocato, ha "dimostrato di essere un ‘molestatore assillante‘, il suo comportamento, come sta emergendo da più elementi da noi già raccolti, è connotato da plurime e reiterate condotte che descrivono ‘fame di possesso' verso la nostra Giulia".

Si tratta, ha chiarito, di "un assedio psicologico che aveva provocato nella ragazza uno stato di disorientamento e di importante ansia". E ancora: "Un uso padronale del rapporto che ha spinto il Turetta prima a perpetrare reiterate azioni di molestie e controllo, anche tramite chiamate e messaggi incessanti, e poi, in ultimo l'omicidio, al fine di gratificare la sua volontà persecutoria".