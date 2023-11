Filippo Turetta, l’avvocato: “Lui vittima di se stesso, basta infierire ulteriormente sui social” L’omicidio di Giulia Cecchettin “è un episodio gravissimo” e su Filippo Turetta “non c’è necessità di inferire ulteriormente perché non aiuta le indagini né le famiglie per riconciliarsi” ha spiegato a Fanpage.it l’avvocato del 22enne arrestato e accusato dell’assassinio della ex fidanzata.

A cura di Antonio Palma

Filippo Turetta "è una persona che va comunque difesa perché la costituzione lo prevede e perché la nostra professione di avvocato ci richiede e ci obbliga a farlo", lo ha sottolineato a Fanpage.it il legale del giovane accusato dell'omicidio di Giulia Cecchettin, l'avvocato Emanuele Compagno. "Ci sono persone che stanno attuando comportamenti non condivisibili sui social. Spero che questi atteggiamenti finiscano e non ci siano altre forme di ulteriore penalizzazione per una persona che ha già un dramma personale molto forte. Io credo che in qualche modo anche Turetta sia vittima di se stesso" ha aggiunto il legale.

L'avvocato ribadisce di essere "convinto che in questi 22 anni Turetta ha dimostrato di aver aiutato gli altri e il prossimo, così come lo descrivono tutti quelli che lo conoscono". "Questa una tragedia, è un episodio gravissimo che, se tutto verrà confermato, lui ha commesso e non c'è necessità di inferire ulteriormente su di lui perché non aiuta le indagini né le famiglie per riconciliarsi" ha sottolineato ancora l'avvocato.

"Ci sono persone che assumono comportamenti denigratori ma anche una persona che sbaglia in maniera grave e drammatica comunque deve essere tenuta lontana da ulteriori forme si spregio che non portano a nulla" ha aggiunto Compagno.

Intanto c'è stata "una accelerazione per il rientro di Filippo Turetta in Italia", dopo la convalida dell'arresto in Germania, e il giovane "arriverà rapidamente", secondo l'avvocato. Turetta, che si trova in carcere in attesa della decisione di un giudice del tribunale di Naumburg, al momento ancora non ha potuto parlare direttamente con l'avvocato in Italia ma ha un legale di riferimento sul posto.

Sulle tempistiche dell'estradizione di Filippo Turetta e del rientro in Italia, "credo che saranno molto celeri, mi sembra di percepire che ci sia una accelerazione, non so quando arriverà ma credo che arriverà molto rapidamente" ha confermato l'avvocato. In effetti nelle scorse ore è stata trasmessa in Germania la richiesta delle autorità italiane di consegnare Filippo Turetta al nostro Paese. Il Ministero della Giustizia infatti terminato tutte le attività per il momento di sua competenza nella trasmissione in Germania del mandato di arresto europeo emesso dalla Procura di Venezia.

Una volta concessa l'estradizione, Filippo Turetta verrà riportato in Italia e sottoposto agli arresti per il reato di omicidio volontario aggravato con l'accusa di aver ucciso a coltellate Giulia Cecchettin.

