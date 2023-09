Femminicidio Matteuzzi, la madre del killer in tv con gli sms di Alessandra: “Non voglio morire” “Mai potevo pensare a un epilogo del genere”, ha detto durante una puntata di Pomeriggio Cinque la madre di Giovanni Padovani, il 27enne che il 23 agosto 2022 ha ucciso con un martello l’ex compagna, Alessandra Matteuzzi, 56 anni. Le due donne si sentivano spesso e i loro messaggi sono stati letti in trasmissione.

A cura di Eleonora Panseri

Alessandra Matteuzzi e Giovanni Padovani

"Io non voglio morire". Lo aveva scritto Alessandra Matteuzzi tempo prima di essere uccisa a Bologna dal suo ex il 23 agosto 2022 alla madre del suo assassino, Giovanni Padovani. La donna ha parlato durante la puntata di venerdì 15 settembre di Pomeriggio Cinque, il talk di Canale 5 condotto da Myrta Merlino, del rapporto tra il figlio e la donna di 56 anni che lo aveva lasciato.

"Giovanni negli ultimi tempi era molto agitato, non riusciva a chiudere, mi diceva: ‘Mamma, lei per me è come una droga'. Ma non credevo… L’amore deve essere qualcosa che fa bene, non che fa male", ha detto la madre di Padovani, Virginia, durante la trasmissione.

Si era accorta che qualcosa nel legame tra Matteuzzi e il figlio 27enne non andava. "Gli dicevo: dobbiamo farci aiutare perché se non riesci a staccarti da questa persona, un ragazzo come te, pieno di vita, con così tante qualità, allora significa che ci dobbiamo fare aiutare da un medico".

Da quanto emerso durante il programma, la donna intratteneva di frequente scambi telefonici con Matteuzzi: "Lei mi contattava e mi diceva che Giovanni era agitato, che faceva delle cose strane, cercavo di calmarli quando c’erano momenti di forte tensione. Con lei, dicevo anche c’era una notevole differenza d’età e quindi le chiedevo di metterci del suo, perché rispetto a Giovanni era molto più matura".

Le due si sentivano spesso al telefono, con chiamate ed sms che sono stati mostrati durante la trasmissione. In quei messaggi, Matteuzzi scriveva: "Tuo figlio va aiutato perché ha dei grossi problemi". Di fronte alla risposta della madre di Padovani, "Lui è rimasto convinto che tu lo tradivi continuamente dicendomi che hai rovinato tutto", Alessandra di nuovo replicava: "Questa è la sua follia e la sua patologia che lo porta a essere violento. Io non voglio morire!".

La madre di Padovani in trasmissione ha ripercorso anche i giorni precedenti la morte e gli ultimi momenti di Alessandra: "Loro si sono visti il 22, si sono visti tutto il pomeriggio e si sono ripromessi che si sarebbero visti un paio di settimane dopo. Il giorno successivo, lui ha provato a chiamarla tutto il giorno e lei non ha risposto più", ha raccontato la donna.

"A quel punto lui ha preso la macchina, è andato su a Bologna e quando lui l’ha vista le voleva parlare. Era disperato, aveva mandato anche un messaggio, che aveva pubblicato sui social, in cui diceva che si sarebbe voluto togliere la vita: aveva raccontato di essere salito al quarto piano. Era molto fragile mio figlio, ma mai potevo pensare a un epilogo del genere, ma lui è un ragazzo malato e chiaramente devo aiutarlo", ha aggiunto la donna.