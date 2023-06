Fanno irruzione in pieno giorno, la legano e imbavagliano e rubano tutto: rapina da incubo in casa I momenti da incubo vissuti da una donna siciliana di Termini Imerese, in provincia di Palermo, poi soccorsa e trasportata in ospedale ancora sotto shock per l’accaduto.P er tutto il tempo la donna è rimasta legata mentre i due malviventi si aggiravano per casa facendo incetta di contanti e beni di valore di ogni genere.

A cura di Antonio Palma

Immagine di archivio

Immobilizzata e imbavagliata in casa sua in pieno giorno da due malviventi che hanno fatto irruzione nell'abitazione, bloccandola e portandole via tutto. Sono i momenti da incubo vissuti da una donna siciliana di Termini Imerese, in provincia di Palermo, poi soccorsa e trasportata in ospedale ancora sotto shock per l'accaduto.

La brutale rapina si è consumata ieri ai danni di una pensionata di 86 anni che in quel momento era da sola in casa. Stando alla sua testimonianza, in azione sono entrati almeno due uomini che, incuranti dei pericoli, non solo hanno agito in pieno giorno ma anche a volto scoperto. I malviventi avrebbero scassinato la porta di ingresso e sorpreso l'anziana donna intenta nelle attività quotidiane in casa.

La vittima è stata aggredita prima che potesse reagire ed urlare, quindi imbavaglia e legata a una sedia. Per tutto il tempo la dona è rimasta così mentre i due malviventi si aggiravano per casa facendo incetta di contanti e beni di valore di ogni genere. I rapinatori sono riusciti ad aprire anche la cassaforte portando via gioielli e monili. Il bottino alla fine è stato quantificato in circa 50mila euro tra soldi e beni.

A lanciare l'allarme ma diverso tempo dopo, è stata la stessa donna dopo essere riuscita liberarsi dal nastro adesivo che la teneva ferma. La signora ha chiamato i numeri di emergenza e sul posto sono accorsi i carabinieri e gli operatori del 118. All'arrivo dei soccorsi la donna era sotto shock ed è stata accompagnata al pronto soccorso dell’ospedale Civico di Palermo. Fortunatamente i medici non hanno riscontrato ferite gravi ed è stata dimessa con una prognosi di qualche giorno.

Sono in corso le indagini dei carabinieri, che in queste ore stanno acquisendo le immagini dei sistemi di videosorveglianza della zona per ricostruire i momenti della rapina e risalire ai presunti responsabili.