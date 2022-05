Famiglia si schianta in moto contro un’auto: muore il papà, gravissime la figlioletta e la mamma Un gravissimo incidente d’auto ha coinvolto due moto e due macchine nel pomeriggio di ieri, domenica 15 maggio, a Carmagnola (Torino). L’uomo alla guida di una delle due moto è morto sul colpo. Mamma e figlia a bordo della seconda invece sono ricoverate in gravissime condizioni.

A cura di Gabriella Mazzeo

Nel pomeriggio di ieri, domenica 15 maggio, Sebastiano Rosa, dentista di 54 anni di Nichelino, è morto in seguito a un gravissimo incidente d'auto che ha coinvolto due moto e due macchine lungo la provinciale 20, al confine tra Carignano e Carmagnola (Torino). L'uomo stava viaggiando a bordo di uno dei dueruote, mentre sull'altro vi erano la moglie e la figlioletta di 8 anni. Le due motociclette si sono scontrate con una Mercedes Classe A e una Fiat Panda. Il 54enne è morto sul colpo, mentre la moglie e la figlia sono state ricoverate in gravissime condizioni.

A bordo delle due auto, invece, vi erano una donna di 50 anni sottoposta ad alcoltest e due pensionati. I tre non avrebbero riportato ferite gravi mentre mamma e figlioletta sono state portate d'urgenza al Cto e al Regina Margherita. La piccola è ricoverata per un politrauma severo. Ha riportato una frattura cranica con compressione cerebrale e un trauma toracico addominale con lesione della milza. La sua prognosi resta riservata.

Sul posto sono intervenute diverse ambulanze e due elicotteri del servizio di emergenza del 118. I primi soccorsi non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del 54enne alla guida di una delle due motociclette. Sul luogo dell'incidente sono accorsi anche i carabinieri di Carignano e i vigili del fuoco per effettuare tutti gli accertamenti del caso. Le cause dell'incidente sono ancora tutte da accertare, ma secondo le prime informazioni la Mercedes Classe A avrebbe travolto la moto sulla quale viaggiava il 54enne. Lo scontro con la seconda sarebbe stato inevitabile. La Fiat Panda, invece, avrebbe sterzato violentemente nel tentativo di evitare l'incidente, finendo così fuori strada. Sarà la polizia locale di Carmagnola, coadiuvata dai carabinieri di Carignano e dai vigili del fuoco, a fare chiarezza sulle dinamiche dello scontro.