La testimonianza del cugino e dell’amica di Giulia Cecchettin su Turetta: “Era geloso e possessivo” Filippo Turetta era “geloso e possessivo” secondo la sorella di Giulia Cecchettin, Elena, le amiche della ragazza e il cugino. I giovani hanno raccontato ai media di continue scenate di gelosia da parte di Turetta anche per entrare nell’ufficio postale.

A cura di Gabriella Mazzeo

Giulia Cecchettin e il cugino

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Giulia e Filippo scomparsi in Veneto ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Filippo Turetta era geloso e possessivo. Un dato che era stato già comunicato da Elena Cecchettin, la sorella della 22enne scomparsa, che ai media aveva già raccontato di messaggi del ragazzo che non lasciavano presagire "nulla di buono". Ad aggiungersi alla denuncia già fatta da Elena Cecchettin, c'è anche il cugino della 22enne sparita, Giovanni Passarotto.

Il ragazzo è arrivato giovedì a Dolo per aiutare la Protezione Civile nelle ricerche della 22enne scomparsa. "Scenate di gelosia ce ne sono state, più e più volte – ha raccontato il ragazzo alla stampa -. Una volta ad esempio stavano andando in posta insieme. Filippo era con Giulia e con alcune amiche di lei. Quando hanno parcheggiato, è sceso dalla macchina e le ha chiesto di entrare nell'ufficio postale con lui. Lei gli ha pacificamente detto che lo avrebbe aspettato fuori con le amiche e a quel punto lui è esploso in una scenata" ha concluso Passarotto.

I segnali avevano destato perfino la preoccupazione dei familiari di Giulia, che le avevano chiesto di non vedere più Filippo dopo la fine della relazione e di troncare qualsiasi contatto. La ragazza, infatti, aveva lasciato Turetta un mese dopo la morte di sua madre.

"In quel periodo, Giulia chiedeva a tutti di starle vicino – ha spiegato il cugino -. Se non lo ha fatto con Filippo, un motivo c'è. Io voglio continuare a sperare che sia viva". Poi l'appello a Filippo: "Gli chiedo di tornare e di far tornare Giulia al più presto. Tutto quello che può essere successo avrà una soluzione".

Nel frattempo, Filippo Turetta è stato indagato per tentato omicidio della ex fidanzata scomparsa. Del 22enne, così come della studentessa prossima alla laurea, non si hanno ancora notizie.

"Se Giulia avesse temuto qualcosa o una qualche reazione violenta – ha raccontato un'amica della ragazza a Mattino Cinque – probabilmente non sarebbe uscita con Filippo. Lui però non aveva mai accettato la fine di questa relazione e spesso le diceva di stare male. Lei cercava di aiutarlo restando sua amica, ma Filippo ha sempre sperato in qualcos'altro".