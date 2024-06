video suggerito

Eurospin richiama dolcetti dai supermercati: nella confezione c’è il prodotto sbagliato Il richiamo di un lotto di dolcetti confezionati, disposto dall’azienda produttrice, è dovuto alla presenza di allergeni non dichiarati nell’etichetta che si riferisce ad altro prodotto. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Antonio Palma

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

La catena di supermercati Eurospin ha richiamato dagli scaffali dei suoi negozi un lotto di dolcetti confezionati a causa di un rischio per i consumatori dovuto a presenza di allergeni non dichiarati in etichetta. Come recita l’avviso di richiamo pubblicato ieri, 20 giugno, sul sito del Ministero della Salute dedicato agli avvisi di sicurezza e ai richiami di prodotti alimentari da parte degli operatori, il ritiro è stato disposto perché nella confezione c’è il prodotto sbagliato.

Nel dettaglio, il richiamo riguarda un lotto di un prodotto dolciario da forno denominato “Ventaglini di pasta sfoglia”, si tratta di dolcetti venduti a marchio Dolciando di Eurospin. Il lotto interessato dal provvedimento è quello con numero L207 e termine minimo di conservazione fissato al 15 febbraio 2025. I dolcetti sono prodotti e confezionati per Eurospin Italia Spa in confezioni da 220 grammi dall’azienda Bianco Forno nel proprio stabilimento di Fornacette-Calcinaia, in provincia di Pisa.

Come indicato dall’avviso, datato 19 giugno 2024, il motivo del richiamo è la presenza di allergeni non dichiarati nel prodotto come uova, latte e frutta a guscio. Un errore di etichettatura dovuto al fatto che la confezione riporta il prodotto sbagliato. “Nelle confezioni del prodotto sono presenti ‘margheritine albicocca' anziché ‘ventaglini' ” spiegano dall’azienda.

Leggi anche Quali sono le mozzarelle migliori e peggiori vendute nei supermercati italiani, secondo Altroconsumo

I prodotti invenduti sono stati già ritirati dagli scaffali dei supermercati. Alle persone che avessero già acquistato i dolcetti sopra indicati e allergiche a uova, latte e frutta a guscio, si raccomanda di non consumarli. Il prodotto, invece, può essere consumato senza problemi dalle persone non allergiche.