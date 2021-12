Estrazioni SuperEnalotto e Lotto oggi martedì 21 dicembre 2021, numeri vincenti e quote Le estrazioni del SuperEnalotto, Lotto e 10eLotto di oggi, martedì 21 dicembre 2021, in diretta su Fanpage.it. Sale a 128,1 milioni di euro il montepremi per chi indovina la sestina vincente del SuperEnalotto.

A cura di Redazione

Le estrazioni del SuperEnalotto, Lotto e 10eLotto oggi martedì 21 dicembre 2021 in diretta su Fanpage.it a partire dalle ore 20 di stasera. Continua a salire il jackpot del SuperEnalotto che per l'estrazione di oggi sale a 128,1 milioni di euro. Nessun 6 o 5+1 centrati nell'ultimo concorso. Dopo le 20 conosceremo anche i numeri estratti sulle ruote del Lotto, la combinazione vincente del 10eLotto e i simboli del Simbolotto: aggiorna questa pagina per conoscere i risultati dell'estrazione del 21 dicembre in tempo reale.

Sisal e Lottomatica pubblicheranno le quote e le vincite relative alle tre lotterie al termine delle estrazioni del Lotto e del SuperEnalotto.

Estrazione SuperEnalotto oggi 21 dicembre, numeri vincenti

Combinazione vincente SuperEnalotto: 79 – 87 – 62 – 30 – 61 – 49

Numero Jolly: 63

Numero Superstar: 48

Jackpot: 128.100.000€

L'estrazione del SuperEnalotto di oggi, martedì 21 dicembre 2021, è la prima in programma per questa settimana. Continua a crescere il montepremi: 128,1 milioni di euro in palio per chi indovina la sestina vincente. Nessun giocatore ha centrato il 6 o il 5+1 nell'ultimo concorso dello scorso sabato. Questa settimana saranno solo due le estrazione del SuperEnalotto in quanto quella in programma il giorno di Natale sarà rimandata alla settimana successiva. Sul sito ufficiale di SuperEnalotto sarà possibile conoscere vincente e verificare se la propria schedina è quella fortunata.

Estrazioni Lotto oggi 21 dicembre 2021, i risultati

Ecco i numeri del Lotto estratti oggi su tutte le ruote:

Bari: 90 – 52 – 55 – 28 – 53

Cagliari: 38 – 65 – 59 – 20 – 87

Firenze: 53 – 35 – 5 – 17 – 18

Genova: 73 – 57 – 28 – 5 – 29

Milano: 77 – 37 – 20 – 53 – 22

Napoli: 23 – 18 – 38 – 70 – 57

Palermo: 81 – 18 – 87 – 78 – 22

Roma: 71 – 79 – 82 – 38 – 63

Torino: 64 – 33 – 88 – 75 – 73

Venezia: 34 – 71 – 59 – 86 – 31

Nazionale: 50 – 90 – 51 – 16 – 87

L'estrazione del Lotto di oggi, martedì 21 dicembre 2021, inizierà intorno alle 20 di stasera. Sul sito di Lottomatica, che gestisce la lotteria per conto dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, sarà possibile verificare i numeri vincenti, insieme alla combinazione fortunata del 10eLotto e i simboli del Simbolotto di oggi. Anche per il Lotto, questa settimana saranno solo due le estrazioni in programma.

I numeri del 10eLotto serale abbinati all'estrazione del Lotto oggi

I numeri del 10eLotto per l'estrazione serale sono: 18 – 23 – 33 – 34 – 35 – 37 – 38 – 52 – 53 – 55 – 57 – 59 – 64 – 65 – 71 – 73 – 77 – 79 – 81 – 90

Il numero Oro è 90, il Doppio Oro è 90, 52

Vincite e quote SuperEnalotto oggi, i risultati di martedì 21 dicembre 2021

Ecco le quote e le vincite dell'estrazione del SuperEnalotto di oggi pubblicate da Sisal:

