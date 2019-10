C'è appena stata in diretta l'estrazione dei numeri del Superenalotto di sabato 26 ottobre 2019. I numeri vincenti per il 6 al concorso n°129 sono: 8-12-13-14-51-83. Il Numero Jolly è 74 e il Numero Superstar è 1. Oggi 26 ottobre chi riesce a centrare il "6" si aggiudica un montepremi di ben 23.400.000 euro.

Oltre al Superenalotto, vediamo anche l'estrazione dei numeri in diretta e le combinazioni vincenti di oggi del Lotto e del 10 e Lotto.

Superenalotto, l'estrazione dei numeri di oggi 26 ottobre

Il Superenalotto è forse il concorso a premi più celebre d'Italia, perché è quello con il jackpot più alto: chi centra il "6" oggi, sabato 26 ottobre, vince infatti un montepremi di 23.400.000 euro.

Le principali combinazioni di numeri vincenti per il Superenalotto sono due: il 5+1 (cinque numeri della serie più il numero Jolly) e il 6. Si vincono premi minori anche centrando 3, 4 o 5 numeri. Un'altra possibilità di vincere è indovinare il numero Superstar, estratto separatamente dagli altri sei numeri. Le estrazioni sono tre a settimana e si possono giocare una o più schedine.

Per il Superenalotto i numeri vincenti di oggi, sabato 26 ottobre, sono: 8-12-13-14-51-83.

Il Numero Jolly è 74 e il Numero Superstar è 1.

Lotto, l'estrazione dei numeri di oggi 26 ottobre

Il Lotto è un concorso a premi storico, che dà diverse possibilità di vincita, ma ha un montepremi più basso di quello del Superenalotto. L'estrazione avviene tre volte a settimana e si può puntare su un numero, o una combinazione di numeri, compresi tra l'1 e il 90, su una delle dieci ruote che portano i nomi dei capoluoghi di regione dove avvengono le estrazioni (Bari, Cagliari, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino, Venezia) e sulla ruota Nazionale.

Si vince indovinando l'ambo (due numeri), il terno (tre numeri), la quaterna (quattro numeri) e la cinquina (cinque numeri).

Ecco i numeri vincenti del Lotto estratti su tutte le ruote locali e sulla ruota Nazionale oggi 26 ottobre:

BARI 6-83-70-4-24

CAGLIARI 19-13-57-16-5

FIRENZE 44-79-41-54-26

GENOVA 17 – 25-23-53-59

MILANO 52 – 1 -18-35-5

NAPOLI 73 – 43-69-22-85

PALERMO 61-20-9-68-69

ROMA 19-23-70-22-83

TORINO 82-75-48-23-44

VENEZIA 85 -38-55-57-51

NAZIONALE 1 -82-79-71-85

10 e Lotto, i numeri vincenti dell'ultima estrazione del 26 ottobre ore 20:20

Il 10 e Lotto è un nuovo concorso, che permette di giocare più volte in una sola giocata, con estrazioni ogni 10 minuti. Si possono giocare da 1 a 10 numeri, compresi tra 1 e 90. Anche in questo caso, i numeri vincenti sono 6. Per aumentare le possibilità di vittoria, si possono giocare anche il numero Oro e il Doppio Oro.

La combinazione vincente del 10 e Lotto per l'estrazione delle 20:20 di sabato 26 ottobre è: 38-30-61-59-19-51-6-27-68-62-20-41-17-12-43-42-13-57-29-70

Il numero Oro è 57, il doppio Oro è 57 e 51.