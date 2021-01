L'estrazione del Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto di oggi, sabato 2 gennaio 2021: tutti i numeri vincenti in diretta dalle 20. La sestina estratta al Superenalotto questa sera vale un jackpot di 86 milioni di euro: è dal 7 luglio scorso che la lotteria di Sisal non premia un fortunato vincitore. I numeri estratti per il Lotto e il 10eLotto di oggi arriveranno intorno alle 21: aggiorna questa pagina per seguire le estrazioni del Lotto in diretta.

Estrazione Lotto oggi 2 gennaio 2021, numeri vincenti

Bari: 36 – 62 – 47 – 72 – 85

Cagliari: 7 – 21 – 63 – 75 – 50

Firenze: 83 – 21 – 53 – 63 – 56

Genova: 65 – 10 – 27 – 20 – 82

Milano: 14 – 55 – 76 – 80 – 65

Napoli: 78 – 36 – 48 – 60 – 84

Palermo:48 – 42 – 75 – 47 – 78

Roma: 33 – 71 – 46 – 63 – 89

Torino: 78 – 66 – 42 – 82 – 54

Venezia: 38 – 55 – 69 – 70 – 83

Nazionale: 23 – 15 – 46 – 85 – 83

Ecco i numeri vincenti dell'estrazione del Lotto di oggi, sabato 2 gennaio 2021, comunicati da Lottomatica: sul loro sito è possibile verificare l'eventuale vincita della schedina e conoscere i risultati dei concorsi abbinati al Lotto di questa sera.

SuperEnalotto, l'estrazione di sabato 2 gennaio

Combinazione vincente SuperEnalotto: 50 – 75 – 81 – 77 – 35 – 37

Numero Jolly: 5

Numero Superstar: 30

Jackpot: 86.600.600€

Jackpot in crescita per l'estrazione del Superenalotto di oggi, la prima del nuovo anno: il montepremi, che sale a 86 milioni di euro, non viene vinto dallo scorso 7 luglio. Tra le quote e le vincite dell'ultima estrazione, si segnalano nove "5" da 18mila euro e nessun "5+1". Sul sito di Sisal e su superenalotto.it le quote e vincite dell'estrazione di oggi.

10eLotto, i numeri vincenti di oggi per l'estrazione abbinata al Lotto

Ecco i numeri del 10eLotto.

Numeri vincenti: 7 – 10 – 14 – 21 – 27 – 33 – 36 – 38 – 42 – 47 – 48 – 53 – 55 – 62 – 63 – 65 – 66 – 71 – 78 – 83

Numero oro: 36

Doppio oro: 36 – 62