Le estrazioni del Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto di oggi, sabato 19 settembre 2020, si sono appena concluse: ecco in diretta i numeri vincenti per le tre lotterie che 3 volte a settimana attirano l'attenzione di moltissimi giocatori. Il jackpot del SuperEnalotto vola a 40,7 milioni, in crescita rispetto all'ultima estrazione, quando nessun giocatore ha centrato la sestina vincente o il 5+1. Ecco anche i numeri estratti sulle ruote del Lotto, la combinazione del 10eLotto e i simboli vincenti del Simbolotto di questa sera.

Estrazione del Lotto oggi 19 settembre 2020

Ecco i numeri del Lotto estratti oggi su tutte le ruote:

Bari: 18 – 20 – 9 – 74 – 3

Cagliari: 22 – 72 – 21 – 74 – 66

Firenze: 55 – 7 – 37 – 27 – 8

Genova: 35 – 89 – 31 – 8 – 67

Milano: 77 – 87 – 48 – 33 – 41

Napoli: 53 – 78 – 88 – 10 – 20

Palermo: 29 – 39 – 26 – 51 – 54

Roma: 42 – 32 – 33 – 28 – 83

Torino: 53 – 46 – 62 – 1 – 90

Venezia: 71 – 27 – 49 – 89 – 64

Nazionale: 60 – 73 – 34 – 10 – 78

L'estrazione del Lotto di oggi, sabato 19 settembre 2020, è l'ultima della settimana; la lotteria più antica d'Italia tornerà il prossimo martedì. Oltre ai numeri ritardatari su tutte le ruote, sul sito di Lottomatica è possibile consultare la vincita della propria schedina e i simboli fortunati del Simbolotto di stasera.

SuperEnalotto, numeri e quote di sabato 19 settembre

Combinazione vincente SuperEnalotto: 27 – 14 – 6 – 39 – 12 – 73

Numero Jolly: 87

Numero Superstar: 66

Jackpot: 40.600.000€

40,7 milioni di euro il montepremi in palio per l'estrazione del SuperEnalotto di oggi. L'ultima vincita dei 6 numeri fortunati risale allo scorso luglio, quando un fortunato giocatore incassò quasi 60 milioni di euro. Si è tenuta invece ieri l'estrazione della lotteria europea Eurojackpot; quote del SuperEnalotto e relative vincite su Sisal e su superenalotto.com.

10eLotto di sabato 19 settembre, i numeri dell'estrazione serale

I numeri del 10eLotto per l'estrazione serale sono: 7 – 9 – 18 – 20 – 22 – 27 – 29 – 32 – 35 – 39 – 42 – 46 – 53 – 55 – 71 – 72 – 77 – 78 – 87 – 89

Il numero Oro è 18, il Doppio Oro è 18, 20