I numeri vincenti delle estrazioni del Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto di giovedì 1 ottobre 2020, prima estrazione del mese per le tre lotterie italiane. Il jackpot del SuperEnalotto vola a 45,6 milioni di euro, in crescita rispetto all'ultima estrazione. Ecco i numeri estratti sulle ruote del Lotto, la combinazione vincente del 10eLotto serale e i simboli fortunati dell'estrazione del simbolotto di stasera.

Estrazione del Lotto oggi 1 ottobre 2020

Ecco i numeri del Lotto estratti oggi su tutte le ruote:

Bari: 88 – 21 – 77 – 69 – 70

Cagliari: 11 – 15 – 74 – 51 – 4

Firenze: 30 – 8 – 68 – 32 – 37

Genova: 3 – 21 – 15 – 42 – 36

Milano: 25 – 87 – 17 – 6 – 78

Napoli: 73 – 43 – 87 – 18 – 52

Palermo: 24 – 72 – 33 – 87 – 85

Roma: 82 – 14 – 74 – 8 – 2

Torino: 26 – 90 – 31 – 3 – 5

Venezia: 31 – 40 – 48 – 63 – 29

Nazionale: 18 – 87 – 29 – 13 – 10

Prima estrazione mensile per il Lotto, il gioco a premi più antico d'Italia le cui vincite sono basate su quote fisse. Per verificare la propria schedina è possibile consultare il sito di Lottomatica, dove si può giocare anche al Lotto online. La ruota dell'estrazione del Simbolotto di oggi è quella di Roma.

SuperEnalotto, numeri e quote di giovedì 1 ottobre

Combinazione vincente SuperEnalotto: 61 – 7 – 31 – 52 – 75 – 38

Numero Jolly: 51

Numero Superstar: 19

Jackpot: 45.600.000€

Il montepremi del SuperEnalotto è salito a 45,6 milioni di euro dopo che, nell'ultima estrazione, nessun giocatore ha centrato i 6 numeri vincenti. Anche con il 5+1 è possibile vincere un montepremi interessante; l'estrazione dell'Eurojackpot è in programma il prossimo venerdì. Le quote del SuperEnalotto e le vincite sono consultabili su Sisal e su superenalotto.com.

10eLotto di giovedì 1 ottobre, i numeri dell'estrazione serale

I numeri del 10eLotto per l'estrazione serale sono: 3 – 8 – 11 – 14 – 15 – 21 – 24 – 25 – 26 – 30 – 31 – 40 – 43 – 72 – 73 – 77 – 82 – 87 – 88 – 90

Il numero Oro è 88, il Doppio Oro è 88, 21