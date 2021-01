Le estrazioni del Lotto, Superenalotto e 10eLotto di oggi, giovedì 28 gennaio 2021, in diretta testuale su Fanpage.it dalle ore 20 fino alle ore 21.30. Per il concorso n.12 del SuperEnalotto per il 28/1/2021 il jackpot vola a 98 milioni e 200mila euro, in attesa di un fortunato vincitore. I numeri vincenti del Lotto e 10eLotto e i simboli fortunati del Simbolotto di oggi arriveranno entro le ore 21.30 di stasera: ricarica la pagina per seguire le estrazioni del Lotto in diretta.

Estrazione Lotto oggi, giovedì 28 gennaio 2021

Ecco i numeri del Lotto estratti oggi su tutte le ruote:

Bari:

Cagliari: 84, 3, 32, 41, 45

Firenze: 79, 53, 77, 47, 38

Genova: 22, 87, 63, 24, 88

Milano: 29, 80, 4, 2, 28

Napoli:

Palermo:

Roma: 68, 26, 66, 27, 28

Torino: 43, 67, 42, 30, 7

Venezia: 11, 17, 57, 83, 4

Nazionale: 61, 37, 69, 26, 82

L'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli comunica i numeri vincenti delle estrazioni del Lotto di oggi, giovedì 28 gennaio 2021. In provincia di Milano è stata realizzata la vincita più alta di sempre al 10eLotto, di ben 5,6 milioni di euro. La verifica dell'eventuale vincita della schedina può essere effettuata online sul sito di Lottomatica.

Estrazione SuperEnalotto del 28/1/2021, concorso n.12

Combinazione vincente SuperEnalotto: 44 – 29 – 46 – 18 – 53 – 40

Numero Jolly: 67

Numero Superstar: 39

Jackpot: 98.200.000€

Sale a 98 milioni e 200 mila euro il jackpot in palio per l'estrazione del SuperEnalotto di giovedì 28 gennaio 2021. Il montepremi spetta a chi indovina tutti e sei i numeri vincenti, ma anche con 5 numeri e il numero Jolly si può vincere una somma interessante. Un fortunato vincitore manca dallo scorso 7 luglio, nessuno ha indovinato la sestina fortunata nell'ultimo concorso di martedì scorso. Quote del Superenalotto e vincite dell'estrazione di oggi sul sito di Sisal, organizzatore del concorso.

I numeri vincenti del 10eLotto di giovedì 28 gennaio abbinati al Lotto di oggi