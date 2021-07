Estrazioni Lotto e SuperEnalotto oggi martedì 20 luglio 2021, numeri vincenti e quote I risultati delle estrazioni di Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto di oggi martedì 20 luglio 2021 e i numeri vincenti in diretta su Fanpage.it. Continua a salire il montepremi del SuperEnalotto che questa sera vale 56,7 milioni di euro per il fortunato vincitore della sestina. Ecco i numeri estratti per il Lotto, 10eLotto e SuperEnalotto e i simboli del Simbolotto.

A cura di Redazione

Le estrazioni del Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto di oggi martedì 20 luglio in diretta su Fanpage.it a partire dalle ore 20. Per il concorso n°86 del SuperEnalotto, il montepremi ammonta a 56,7 milioni di euro. Estratti anche i numeri vincenti sulle ruote del Lotto e la combinazione vincente del 10eLotto. Per conoscere tutti i numeri vincenti delle estrazioni di oggi dei 3 concorsi a premi, aggiorna questa pagina.

Al termine dell'estrazione sarà possibile verificare sui Sisal e Lottomatica i numeri vincenti e le quote delle 3 lotterie.

Estrazioni Lotto oggi 20 luglio, i risultati

Ecco i numeri del Lotto estratti oggi su tutte le ruote:

Bari: 27-89-7-65-85

Cagliari: 32-18-9-1-56

Firenze: 5-3-75-12-90

Genova: 10-71-51-17-87

Milano: 38-57-12-52-40

Napoli: 26-28-4-6-45

Palermo: 13-44-39-87-53

Roma: 50-22-65-41-7

Torino: 56-2-59-64-66

Venezia: 89-56-70-19-85

Nazionale: 11-35-2-30-58

Primo appuntamento settimanale con le estrazioni del Lotto. A partire dalle 20 di oggi, martedì 20 luglio 2021, saranno estratti 5 numeri su ognuna delle 10 ruote del Lotto che concorreranno alla formazione delle combinazioni vincenti. Sul sito di Lottomatica, che gestisce la lotteria più antica d'Italia per conto dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, sarà possibile verificare i numeri estratti e la vincita delle schedina. Sul sito del Simbolotto, invece, saranno disponibili i simboli vincenti di oggi.

Estrazione SuperEnalotto di oggi martedì 20 luglio, i numeri vincenti

Combinazione vincente SuperEnalotto: 28-34-49-65-79-90

Numero Jolly:1

Numero Superstar:80

Jackpot: 56.700.000

Sale a 56,7 milioni di euro il jackpot per l'estrazione di oggi, martedì 20 luglio, del SuperEnalotto. Per aggiudicarsi il montepremi messo in palio dal concorso numero 86 sarà necessario indovinare l'esatta combinazione di 6 numeri. Nessun 6 o 5+1 nell'estrazione dello scorso sabato. Per verificare i risultati e i numeri vincenti, basterà collegarsi al sito ufficiale di SuperEnalotto.

I numeri del 10eLotto serale abbinati all'estrazione del Lotto oggi

numeri del 10eLotto per l'estrazione serale sono: 2-3-5-7-9-10-13-18-22-26-27-28-32-38-44-50-56-57-71-89

Il numero Oro è 27, il Doppio Oro è21, 89,

Vincite e quote SuperEnalotto, i risultati di martedì 20 luglio

Ecco le quote e le vincite dell'estrazione del SuperEnalotto di oggi pubblicate sul sito di Sisal:

Punti 6: 0

Punti 5+1: 0

Punti 5: 0

Punti 4: 6 vincono 354,53 Euro

Punti 3: 353 vincono 20,77 Euro

Punti 2: 3.666 vincono 2,75 Euro