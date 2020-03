in foto: Estrazione Lotto, SuperEnalotto, 10eLotto serale

Le estrazioni del Lotto e SuperEnalotto di giovedì 12 marzo 2020 in diretta a partire dalle 20: attesa per conoscere il risultato dell'estrazione del Lotto oggi e i numeri vincenti del SuperEnalotto, per un jackpot di 33 milioni di euro. A seguire vincite e quote. Aggiorna questa pagina per conoscere i risultati delle estrazioni del Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto serale di giovedì 12 marzo.