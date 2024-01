Estrazioni Lotto e 10eLotto oggi venerdì 5 gennaio 2024: i numeri vincenti Lotto e 10eLotto di oggi: le estrazioni di venerdì 5 gennaio 2023 in diretta dalle 20.00 su Fanpage.it con tutti i numeri vincenti sulle 11 ruote. Quello di stasera è il concorso aggiuntivo a sostegno dell’Emilia Romagna, che per il SuperEnalotto riparte dal prossimo 12 gennaio. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

Estrazione Lotto in diretta di oggi e numeri SuperEnalotto

Lotto e 10eLotto di oggi, in diretta dalle 20:00 le estrazioni dei numeri vincenti di venerdì 5 gennaio 2024. Aggiorna questa pagina per scoprire in tempo reale tutti i numeri sulle 11 ruote del Lotto e la combinazione vincente del 10eLotto serale.

Quella di oggi, venerdì 5 gennaio 2024, è la prima estrazione aggiuntiva a sostegno dell'Emilia Romagna di quest'anno, e si estraggono solo i numeri del Lotto e 10eLotto. Le estrazioni del venerdì del SuperEnalotto ripartiranno dal 12 gennaio 2024, come da calendario. Domani, inoltre, non sono previste le consuete estrazioni del Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto, posticipate a lunedì 8 gennaio 2024 in occasione della festa dell'Epifania.

Al termine delle estrazioni del Lotto e 10eLotto di oggi, Lottomatica pubblicherà le vincite per la verifica della schedina.

Lotto oggi, i numeri dell'estrazione di oggi venerdì 5 gennaio 2024

Attenzione: i numeri vincenti del Lotto vanno sempre verificati sul sito ufficiale di Lottomatica.

L'estrazione del Lotto di oggi, venerdì 5 gennaio 2024, è l'ultima di questa settimana: dalle 20.00 in diretta tutti i numeri vincenti sulle ruote del Lotto, da seguire in tempo reale anche sul canale Youtube "Il Gioco del Lotto". Per conto dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, sarà Lottomatica a pubblicare le vincite per la verifica della schedina, con i simboli del Simbolotto di oggi. Consulta qui l'archivio delle estrazioni del Lotto con i numeri ritardatari aggiornati.

I numeri del 10eLotto serale abbinati all'estrazione del Lotto oggi

Il calendario delle prossime estrazioni del Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto

In occasione della festa dell'Epifania il calendario delle estrazioni del Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto subirà delle modifiche: i prossimi concorsi, infatti, non si terranno domani, ma saranno recuperati lunedì 8 gennaio 2024. I numeri dei concorsi saranno 4/24 per il Lotto e il 3/24 per il SuperEnalotto.