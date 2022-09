Esce di casa per recuperare il cane che era scappato, 34enne travolto e ucciso da un’auto Nico Baldo, 34 anni, è stato travolto e ucciso da un’auto a Cessalto, nel Trevigiano. Il giovane era uscito di casa per recuperare il cane che era scappato.

A cura di Gabriella Mazzeo

Nico Baldo, foto da Facebook

È uscito di casa per rincorrere il cane che era scappato. Nico Baldo, 34 anni, è stato travolto e ucciso da una macchina in corsa mentre attraversava la strada in via Cal Lunga, a Cessalto, in provincia di Treviso.

Il giovane è stato preso in pieno da un'Audi grigia, finendo prima sul cofano della vettura e poi sul parabrezza. Il suo corpo è stato scaraventato a qualche decina di metri di distanza, sul ciglio della strada.

Le persone che hanno assistito alla scena hanno subito allertato il 118 per fornire al 34enne tutte le cure del caso. Sul posto è giunto il personale medico con elicottero, ambulanza e automedica, ma per Nico Baldo non vi era già più nulla da fare: il giovane è purtroppo deceduto sul colpo.

Sconvolti i genitori Danilo ed Elisabetta e il fratello Marco, che tra qualche giorno avrebbe dovuto sposarsi. La tragedia ha investito in pieno l'intera comunità di Cessalto che conosceva bene Nico e la sua famiglia.

I cittadini si sono stretti ai genitori nel dolore per quanto accaduto. A soccorrere il 34enne al momento dello schianto anche Emanuele Crosato, sindaco del comune nel Trevigiano, che vive proprio a poche centinaia di metri dal luogo del sinistro stradale.

Sul posto, teatro dell'incidente mortale, è intervenuta una pattuglia della polizia stradale di Treviso. La Procura invece si appresta ad aprire un fascicolo per omicidio stradale. L'automobilista alla guida dell'Audi grigia sarebbe l'unico indagato.

Le dinamiche dei fatti restano però ancora tutte da accertare. Le forze dell'ordine ricostruiranno la vicenda nelle prossime ore ascoltando la versione dei fatti fornita dai testimoni ed effettuando rilievi sull'Audi grigia protagonista dell'incidente e sull'asfalto. Ancora non sono stati resi noti i dettagli riguardanti le esequie del 34enne di Cessalto.