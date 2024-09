video suggerito

Eredità di Gianni Agnelli, maxi sequestro da 74,8 milioni a John, Lapo e Ginevra Elkann Il provvedimento di sequestro riguarda i fratelli John, Lapo e Ginevra Elkann, il commercialista Gianluca Ferrero e il notaio svizzero Urs Robert Von Gruenigen, tutti indagati per dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici e truffa in danno dello Stato.

A cura di Davide Falcioni

Il gip del Tribunale di Torino, su richiesta della procura, ha disposto un sequestro di beni preventivo per 74,8 milioni di euro nell'ambito dell'inchiesta che ruota intorno all'eredità di Gianni Agnelli. Il provvedimento riguarda i fratelli John, Lapo e Ginevra Elkann, il commercialista Gianluca Ferrero e il notaio svizzero Urs Robert Von Gruenigen, tutti indagati per dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici e truffa in danno dello Stato.

L'esecuzione del decreto di sequestro preventivo – che riguarda disponibilità finanziarie e beni mobili e immobili – è stata delegata al Nucleo di polizia economico-finanziaria del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Torino, che ha svolto le indagini sulla successione ereditaria della moglie dell'Avvocato Gianni Agnelli, Marella Caracciolo. Eredità su cui sono ben note le controversie tra la figlia della coppia, Margherita Agnelli, e i di lei figli, Lapo, John e Ginevra.

Secondo gli inquirenti, le indagini hanno confermato l'iniziale ipotesi accusatoria, già oggetto dell'originario esposto da cui è scaturito il procedimento penale, riguardo la fittizia residenza estera di Marella Caracciolo e l'esistenza di un disegno volto a sottrarre il suo ingente patrimonio e i relativi redditi alle leggi successorie e fiscali italiane grazie a una residenza in Svizzera che si ipotizza fosse falsa.

Quantomeno dal 2010 – spiega la Procura – la moglie dell'Avvocato ha avuto la propria effettiva residenza in Italia. Gli investigatori hanno di conseguenza proceduto – sulla base degli elementi a disposizione – alla quantificazione dei redditi conseguiti e non dichiarati al Fisco italiano nonché del patrimonio da assoggettare alla prevista imposta sulle successioni e donazioni.