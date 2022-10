Episodio di razzismo sull’autobus: “Cacciata dall’autista perché avevo il velo” Una ragazza di 23 anni ha denunciato un presunto episodio di razzismo avvenuto sull’autobus a Modena. “L’autista mi ha cacciata perché indossavo il velo”

A cura di Gabriella Mazzeo

"Sono salita sull'autobus e l'autista mi ha costretta ad andare via mentre timbravo l'abbonamento". La denuncia arriva da Modena, dove una 23enne ha raccontato di esser stata costretta a scendere dal bus sul quale era salita perché indossava il velo. "Sono salita a bordo e ho fatto per timbrare l'abbonamento. L'autista si è alzato in pieni, mi ha puntato il dito contro e ha alzato la voce contro di me invitandomi ad andarmene. Credo lo abbia fatto perché ero l'unica ad indossare il velo".

L'azienda del trasporto pubblico Seta sta svolgendo degli accertamenti sul presunto episodio di razzismo avvenuto a Modena nel pomeriggio di mercoledì. La ragazza ha denunciato l'accaduto attraverso le pagine del Resto del Carlino di Modena.

"In un primo momento pensavo stesse parlando con un'altra persona – ha spiegato – invece ho visto che mi stava puntando il dito contro e senza mezze misure mi ha detto: "Si accomodi fuori". Sono rimasta paralizzata in quel momento. Io stavo semplicemente timbrando, ma l'autista si è rivolto a me davanti a tutti gli altri passeggeri. Io sono scesa perché non volevo si creassero altre tensioni. Una volta a terra sono scoppiata a piangere".

La 23enne ha raccontato di aver sempre indossato il velo e di essersi rivolta a Seta attraverso un legale per chiedere spiegazioni su quanto avvenuto. "È stata avviata un'indagine interna e – fa sapere l'azienda – sono in corso di acquisizione tutte le informazioni necessarie ad appurare cosa sia effettivamente accaduto a bordo dell'autobus in questione".

La società ha fatto sapere che qualora venisse accertata la responsabilità del conducente, saranno presi provvedimenti a suo carico. "È bene ricordare che le immagini riprese dal sistema di videosorveglianza di bordo possono essere acquisite e visionate esclusivamente da parte delle forze dell'ordine dopo la denuncia" ha sottolineato ancora l'azienda.