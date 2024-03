Entrano all’Eurospin con la pala meccanica per un furto, ladri costretti alla fuga dai carabinieri Il mancato colpo, con la tecnica della cosiddetta “spaccata”, è andato in scena ad Aci Catena, nella città metropolitana di Catania. L’arrivo tempestivo dei militari dell’arma ha sorpreso i malviventi che non hanno potuto fare altro che darsi a una fuga precipitosa abbandonando tutto sul posto. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Antonio Palma

Per mettere a segno un colpo in un supermercato Eurospin, un gruppo di rapinatori non ha esitato a usare una pala meccanica per sfondare le vetrine del supermermarket, causando notevoli danni senza però riuscire a portare via nulla. Il mancato colpo, con la tecnica della cosiddetta “spaccata”, è andato in scena ad Aci Catena, nella città metropolitana di Catania, ed è stato sventato dal tempestivo intervento dei carabinieri di Acireale.

I ladri sono entrati in azione nella notte tra giovedì 7 e venerdì 8 marzo nel supermercato Eurospin in Via Nizzetti, nella frazione Aci San Filippo. Secondo quanto ricostruito finora, la banda probabilmente aveva organizzato il colpo nei giorni precedenti visto che i malviventi si sono diretti subito verso un cantiere edile vicino dove hanno rubato un escavatore, portandolo fino al supermercato.

Per loro sfortuna, però, non avevano fatto i conti con l’allarme silenzioso del supermercato, che è collegato con la vigilanza, e la velocità di intervento dei carabinieri che stavano già perlustrando un’area poco lontana. Allo scattare dell’allarme installato presso l’esercizio commerciale, infatti, immediatamente era stata allertata anche la Centrale Operativa della Compagnia di Acireale che ha messo in moto gli equipaggi e le diverse pattuglie dei carabinieri già attive sul territorio.

L’allarme è scattato verso le 03.30 del mattino di oggi quando le pattuglie, che stavano svolgendo i servizi di pronto intervento per contrastare i reati predatori, sono state fatte convergere sul posto in pochi minuti. L’arrivo tempestivo dei militari dell’arma ha sorpreso i malviventi che non hanno potuto fare altro che darsi a una fuga precipitosa abbandonando tutto sul posto.

All’arrivo dei carabinieri delle gazzelle della Sezione Radiomobile della Compagnia di Acireale, i malviventi avevano già rotto le vetrate del supermercato e stavano tentando di rimuovere la cassa continua dell’esercizio commerciale, contenente gli incassi dell’ultimo periodo. Alla fine però nulla è stato rubato e i ladri sono rimasti a mani vuote.

Sul posto i carabinieri hanno condotto i rilievi tecnico-scientifici sul mezzo utilizzato e per sfondare le vetrate e hanno acquisito le immagini di videosorveglianza dell’area per poter identificare i partecipanti al colpo.