Entra in chiesa e ruba il ventilatore, ripreso in video ma il parroco non denuncia: “Era accaldato” Il ladro è entrato in chiesa a Barletta come un normale fedele facendosi anche il segno della croce. Poco dopo è andato verso l’altare, ha staccato il ventilatore dalla corrente e lo ha portato via.

A cura di Antonio Palma

Con il caldo asfissiatane che ha avvolto l’Italia nei giorni scorsi, nemmeno in chiesa era facile trovare refrigerio tanto che molti parroci hanno deciso di installare dei grossi ventilatori tra banchi e navate per dare un po’ di fresco a fedeli e parrocchiani. Così era accaduto anche nella Chiesa di San Giacomo a Barletta ma qualcuno ha notato il bel ventilatore a pochi metri dall’altare, ha pensato che potesse essergli utile per rinfrescarsi anche altrove e ha deciso di rubarlo.

Il ladro è entrato in chiesa come un normale fedele e, approfittando del fatto che fosse semi deserta nelle prime ore del mattino, ha staccato la presa dalla corrente e con il ventilatore in mano si è dileguato con tutta calma. Probabilmente pensava di poter agire indisturbato ma per sua sfortuna lo stesso parroco aveva fatto installare anche delle telecamere che riprendono l’intero edificio religioso. Il ladro è stato così immortalato durante tutto il colpo e il video che lo ritrae è diventato virale online in poco tempo.

Il colpo risale alla mattinata di martedì scorso. Erano da poco passate le otto quando, come si vede nel filmato, il giovane, vestito con camicia bianca, pantaloni scuri e occhiali da sole, è entrato in chiesta come un normale fedele facendosi anche il segno della croce. Poco dopo è andato verso l’altare e poi verso il ventilatore e, dopo aver controllato se qualcuno potesse vederlo, si è chinato e ha staccato la presa. Poi dritto verso l’uscita senza rispondere alla domanda di un fedele che in quel momento si è accorto di lui e gli ha chiesto cosa avesse preso.

Al ladro però è andata comunque bene perché il parroco, dopo aver valutato la situazione, ha spiegato di non voler sporgere denuncia. “Siamo certi che, anche il Padreterno, assistendo dall’alto a questa scena, avrà perdonato il giovane ladro accaldato” ha commentato infatti don Fabio. Del resto la comunità si è subito mobilitata e altri due ventilatori sono stati prontamente donati alla parrocchia dopo il furto.