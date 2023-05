Enorme incendio a Faenza, fiamme ed esplosioni in una distilleria: “Evacuate la zona” L’incendio ha interessato uno stabilimento di Caviro di Faenza, nel Ravennate, dove sono state udite anche diverse esplosioni. Per ragioni di sicurezza, l’amministrazione comunale ha ordinato l’evacuazione della zona nel raggio di almeno un chilometro dall’impianto.

A cura di Antonio Palma

Un enorme incendio è divampato oggi in un’azienda di Faenza dove fiamme alte e una colonna di fumo nero alta nel cielo ha fatto scattare una maxi emergenza con numerose squadre di vigili del fuoco sul posto. L’incendio ha interessato uno stabilimento di Caviro di Faenza, nel Ravennate, dove sono state udite anche diverse esplosioni.

A causa del grande rogo, per ragioni di sicurezza, l’amministrazione comunale ha ordinato l’evacuazione della zona nel raggio di almeno un chilometro dall'impianto. “Si invitano i cittadini a portarsi ad almeno un km dalla industria Caviro. Qui le vie interessate all’evacuazione: via Cantrigo, via Celletta, via Cerchia, via Convertite, via dal Prato, via Finali, via Malpighi, via Morgagni, via Murri, via Pacinotti, via Piero della Francesca, va Righi, via San Silvestro, via Spallanzani, via Ramazzini, via Valsalva” si legge in un comunicato del Comune che ha attivato anche un numero di telefono per l’emergenza. Per informazioni o segnalazioni, contattare subito lo 0546 691349.

La mappa della zona da evacuare

“In questi minuti abbiamo appreso che purtroppo una grande azienda nella zona di via Morgagni è stata interessata da un grosso incendio. I Vigili del Fuoco e le forze dell'ordine sono sul posto al lavoro per evacuare i lavoratori delle aziende vicine e intervenire” ha spiegato il sindaco Massimo Isola.

L'allarme è scattato nella tarda mattinata di oggi, lunedì, 8 maggio, poco prima delle 12. Secondo le prime informazioni, i lavoratori dell'azienda avrebbero sentito prima una forte esplosione, seguita poi da altre minori. Diversi silos son andati in fiamme e tutti sono scappati. Immediatamente è stato attivato il protocollo sicurezza per evacuare tutti gli uffici e il sito.

Le operazioni di spegnimento del rogo sono tuttora in corso. I vigili del fuoco sono a lavoro con diverse squadre per domare le fiamme. Al momento i vigili del Fuoco hanno comunicato che non c’è nessuna persona risulta coinvolta ma le operazioni proseguono. Le fiamme hanno avvolto diversi silos di alcol e la struttura interna appare compromessa, si cerca di isolare l'incendio per evitare che si propaghi ulteriormente.

"Dalle 12 i vigili del fuoco sono impegnati con dieci squadre per l’incendio in una distilleria, interessati dalle fiamme 15 silos da 200 mc di alcol. Nessuna persona risulta coinvolta, operazioni in corso"hanno spiegato infatti i pompieri.