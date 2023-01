È siciliana la prima nata del 2023: Ilary Elettra è venuta al mondo un secondo dopo la mezzanotte Si chiama Ilary Elettra ed è siciliana la prima nata in Italia del 2023. Lo ha annunciato l’ospedale Garibaldi di Nesima di Catania. A contenderle il primato 4 bimbi venuti al mondo a Roma presso la clinica Santa Famiglia.

A cura di Ida Artiaco

Si chiama Ilary Elettra, pesa 2750 grammi e sta bene la prima nata del 2023. Il parto, avvenuto appena un secondo dopo la mezzanotte, si è verificato all'ospedale Garibaldi di Nesima di Catania, che su Facebook ha annunciato il record di quest'anno.

"Ecco Ilary Elettra, nata appena un secondo dopo la mezzanotte al Garibaldi Nesima. Nel reparto di Ostetricia e Ginecologia del Garibaldi-Nesima, diretto dal professor Giuseppe Ettore, arriva quello che probabilmente è il primo parto del 2023 in Italia. Si tratta di una femminuccia, pesa 2750 grammi e si chiama Ilary Elettra", si legge nel post.

"A metterla al mondo con parto spontaneo è stata Daniela, che per tutto il percorso ha avuto accanto il papà, Calogero. A loro vanno gli auguri dell’Arnas Garibaldi e del suo direttore generale, Fabrizio De Nicola".

A contendersi il primato di primo nato in Italia anche quattro bimbi venuti al mondo a Roma: Chiara, Giulia e Filippo. Le due femminucce sono nate entrambe a mezzanotte, un secondo dopo il maschietto, nelle tre sale parto della clinica Santa Famiglia, unica mono specialistica in ginecologia e ostetricia in Italia. I piccoli e le loro mamme stanno bene, "e con i papà festeggiano insieme all’equipe medica che li ha assistiti un inizio di anno straordinario", si legge sempre su Facebook.

"Le due nascite in contemporanea di Chiara e di Filippo segnano forse l’inizio di un trend della natalità nuovamente in ascesa? Questo il mio augurio più grande per il Paese. Siamo molto felici per i genitori che ci hanno scelto e per i loro piccoli, a loro i nostri migliori auguri per il lieto evento", ha commentato la direttrice della Casa di Cura Santa Famiglia Donatella Possemato.

Si segnala anche la nascita di 5 bambini la notte di Capodanno in Friuli Venezia Giulia: alle 2.54 al Burlo di Trieste è nata Luna, sempre a San Daniele, alle 5.47 è nata Elisa, alle 6.24 Violetta a Monfalcone e alle 6.43 Giona al Policlinico San Giorgio di Pordenone.