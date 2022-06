Due squali a pochi metri dalla spiaggia di Monopoli: il video su TikTok è virale Sempre più numerosi quindi gli avvistamenti di questi esemplari che pare non abbiano paura, nonostante la folla di gente in mare, nell’avvicinarsi così tanto a riva.

A cura di Biagio Chiariello

Due squali verdesca sono stati avvistati a pochi metri dalla costa di Monopoli, in provincia di Bari, tra lo stupore dei bagnanti. Il video pubblicato su TikTok è diventato subito virale. A divulgare le immagini la pagina “notti viaggiando”.

Gli altri avvistamenti

Non si tratta dell’unico avvistamento nel mar Adriatico. Proprio negli scorsi giorni, un altro esemplare, sempre di squalo verdesca, era stato infatti avvistato nelle vicinanze della stessa località. Lo squalo si aggirava tra gli scogli, in una conca d’acqua non troppo profonda. È sempre di quale giorno fa è l'episodio avvenuta nel Sud Sardegna, in questo tuttavia l'animale è stato letteralmente strappato al suo habitat per scattare una foto da condividere sui social, come documenta il sito di informazione cagliaripad.it. È successo a Fontanamare, nel comune di Gonnesa, dove i bagnanti non hanno esitato a portare sulla terraferma l' esemplare di verdesca portato a riva dalla corrente, per poi scattarsi un selfie in sua presenza. L'esemplare è stato poi riportato in acqua.

Lo squalo verdesca

La verdesca, o Squalo Azzurro, è una specie molto diffusa nei nostri mari, specialmente nel Mar Adriatico. È considerata non pericolosa per gli esseri umani. Le sue dimensioni si aggirano, in media, intorno ai due metri, ma può arrivare a raggiungere anche fino a 3,5 metri di lunghezza. È un pesce pelagico, ossia che vive in mare aperto, dove il cibo spesso scarseggia, ed è per questo motivo che viene attirato da specie intruse, come può essere l’uomo. Si tratta di una delle specie più soggette al rischio di estinzione. Infatti, ne vengono catturati e uccisi fino a 20 milioni di esemplari l’anno, perché le sue pinne sono alla base di alcune pietanze molto apprezzate nel mondo asiatico.