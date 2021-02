Due madri coinvolte nel giro dello spaccio di droga. Con loro, anche i due figli poco più che 20enni nel ruolo di corrieri. La terribile storia arriva da Trani, dove i carabinieri hanno arrestato in flagranza di reato un 23enne, attivo nel traffico di stupefacenti. Con lui anche un complice 21enne e le madri dei due, di 50 e 34 anni. Un altro dei corrieri aveva appena 14 anni ed è stato segnalato alla Procura minorile perché utilizzato per il trasporto della droga.

Gli agenti hanno eseguito una perquisizione domiciliari nelle due abitazioni familiari dopo aver notato dei movimenti sospetti, con un continuo via vai di persone. Il 23enne è stato trovato in possesso di circa 5 dosi di marijuana, mentre il 21enne avrebbe avuto il ruolo di cassiere. Proprio la madre del 21enne è stata trovata sotto casa dell'altra famiglia complice ad aspettare il secondo figlio ancora minorenne, trovato dagli agenti con ancora lo zainetto in spalla come un comune studente. Il ragazzo stava scendendo le scale dopo aver preso la droga dalla casa che i militari ritengono la centrale dello spaccio. Nel suo zainetto, invece dei libri, vi erano 13o grammi di marijuana, divisa in 114 dosi. Da qui è scattata la perquisizione e il maxi sequestro.

Il 23enne che per primo è stato denunciato è finito agli arresti domiciliari e a lui hanno sequestrato una pistola scacciacani senza il tappo rosso. Resta la preoccupazione per le sorti del 14enne, coinvolto in un traffico più grande di lui che partiva dalla madre. Il ragazzo era l'effettivo corriere, protetto forse dalla sua aria da poco più che bambino e dall'innocenza del suo zainetto. Il ragazzino è stato segnalato alla Procura minorile ed è ora in attesa di ulteriori provvedimenti che lo riguardano. Non è chiaro da quanto il traffico fosse in atto né cosa le due famiglie spacciassero fino al momento del fermo che ha riguardato principalmente marijuana.