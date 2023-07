Dramma a Manfredonia, trovati morti i due bambini dispersi: avevano 6 e 7 anni Trovati i corpi dei due fratellini di 6 e 7 anni che risultano dispersi a Manfredonia, in provincia di Foggia. I due bambini sono caduti in un vascone.

A cura di Susanna Picone

Sono stati ritrovati morti i due bambini che risultavano dispersi da diverse ore a Manfredonia, nella provincia di Foggia. Secondo quanto si è appreso e come ipotizzato fin dall’inizio, i due bimbi – si tratta di due fratelli romeni di 6 e 7 anni – sarebbero caduti all'interno di uno dei bacini d'irrigazione presenti nella zona.

A dare l’allarme nel pomeriggio di oggi erano stati i loro genitori, preoccupati perché non li avevano trovati a casa, nelle campagne tra Manfredonia e Zapponeta. Davanti al vascone profondo circa tre metri erano state trovate le ciabattine dei due bambini e per questo motivo le ricerche si erano concentrate proprio nel vascone per la raccolta di acqua. L'invaso ha forma quadrata con dimensioni 40m x 40m e profondità di circa 3 metri.

I due corpi sono stati recuperati dai sommozzatori dei Vigili del fuoco nella tarda serata di martedì. A quanto si apprende, i sommozzatori nel corso delle ricerche nel vascone hanno trovato prima un corpo e poi quello del secondo bambino.

Sul posto a Manfredonia erano arrivati per le ricerche i Vigili del Fuoco e i sommozzatori giunti da Bari. I vigili del fuoco sono intervenuti anche con fotocellule. La zona teatro dell'incidente è infatti scarsamente illuminata e questo ha reso ancora più complicate le ricerche.