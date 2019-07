in foto: Immagine da La Nuova Sardegna.

Tragedia su una spiaggia in Sardegna, precisamente ad Arbatax, in provincia di Nuoro, dove questa mattina intorno alle 09:30 una donna di 69 anni si è improvvisamente accasciata mentre passeggiava sulla sabbia ed è morta poco dopo. A stroncare Rosanna Murinu, pensionata di Villagrande, in un giorno che avrebbe dovuto essere di vacanza ma che si è trasformato in tragedia, è stato molto probabilmente un malore che non le ha lasciato scampo e che l'ha sorpresa a pochi metri dalla riva dell'affollata spiaggia della Capannina. Il tutto davanti agli occhi increduli dei bagnanti che hanno immediatamente lanciato l'allarme e che sono rimasti sotto choc. La donna stava camminando in acqua, che arrivava a un'altezza di circa 80 centimetri, quando improvvisamente si è sentita male.

È riuscita a raggiungere la riva ma poi è crollata a terra e non si è mai più ripresa. Inutile si è però rivelato l'intervento dell'equipe del 118 e dell'elicotterero dell'Areus. Sul posto i rilievi del caso sono stati eseguiti dalla Guardia Costiera di Arbatax. Una tragedia simile si è verificata solo qualche giorno fa a Rimini, dive un turista tedesco di 60 anni si è improvvisamente sentito male mentre era in acqua per un bagno ed è morto poco dopo essere stato riportato a riva nonostante i soccorsi. Ancora a inizio mese a Torre del Greco, nel Napoletano, un uomo di 76 anni è morto mentre si trovava in spiaggia insieme alla moglie, forse a causa dell'ondata di caldo record.