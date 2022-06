Dramma in commissariato, poliziotto prende la pistola d’ordinanza e si uccide La vittima del tragico gesto è un Vice Sovrintendente della polizia di stato di 50 anni. Inutile l’intervento dei colleghi e poi dei soccorsi medici del 118.

Dramma nelle scorse ore a nel commissariato di polizia di Canosa di Puglia, in provincia di Barletta – Andria – Trani. Un agente in servizio si è suicidato durante il lavoro sparandosi in ufficio con la pistola di ordinanza. La tragedia scoperta dagli stessi colleghi del poliziotto suicida. Sentito lo sparo, infatti, i poliziotti sono subito intervenuti scoprendo però il collega ormai esanime e sanguinante.

Immediata la richiesta di soccorsi medici al 118 ma purtroppo per l'agente della polizia di stato, un uomo di 50 anni, c'era poco da fare. I sanitari arrivati negli uffici del commissariato pugliese non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell'uomo. La tragedia si è consumata nella tarda mattina di oggi, lunedì 13 giugno, all'interno degli Uffici della Segretaria del commissariato di P.S. di Canosa di Puglia.

La vittima del tragico gesto è un Vice Sovrintendente della polizia di stato di 50 anni. La sua morte così tragica e nell'ambiente di lavoro che frequentava quotidianamente ha sconvolto i colleghi che lo descrivono come una persona ligia al dovere, impeccabile e sempre disponibile nei confronti del pubblico che si rivolgeva al commissariato e dei colleghi.

Al momento restano sconosciute le ragioni del gesto estremo sul quale stanno indagando ora gli uomini della Squadra mobile che hanno avviato le indagini per accertare i fatti. Informato dell'accaduto, sul posto è accorso anche il Questore di Barletta-Andria-Trani, Roberto Pellicone.