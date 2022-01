Dramma in Alto Adige, bimbo di 2 anni cade nella piscina dell’albergo e muore Il bambino si trovava con i genitori al momento della tragedia. In un momento di disattenzione sarebbe caduto in acqua. È morto in ospedale a Innsbruck.

Un bambino di due anni è morto dopo essere caduto nella piscina di un albergo in Alto Adige. A darne notizia sono i quotidiani locali secondo cui il piccolo è deceduto qualche ora dopo il ricovero in ospedale. Dopo essere stato rianimato nell'ospedale di Bressanone, il bambino è stato trasferito in elicottero in gravissime condizioni alla clinica universitaria di Innsbruck, e lì poco dopo è morto.

Secondo le prime informazioni, il drammatico incidente risale allo scorso sabato 8 gennaio, quando il piccolo si trovava con i genitori e i due fratelli nella zona wellness dell'albergo di Naz Sciaves, in val d'Isarco. La famiglia del posto, di Velturno, stava trascorrendo qualche ora di svago nella struttura. In un momento di disattenzione dei genitori il bambino si sarebbe allontanato dalla piscina dedicata ai piccoli, per spostarsi verso quella per gli adulti. A quel punto sarebbe scivolato accidentalmente dalla scaletta in acqua senza riuscire a riemergere. Quando è stato trovato e recuperato aveva già perso i sensi. A trovarlo sono stati gli stessi familiari.

Subito è scattato l’allarme e sul posto è intervenuta l’equipe di emergenza, che ha portato il piccolo in ospedale, prima a Bressanone e poi a Innsbruck, ma purtroppo per lui non c’è stato nulla da fare. Il bambino è morto nella notte tra sabato e domenica.

