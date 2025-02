Dramma della solitudine a Livorno, donna muore da sola in casa: la trovano dopo 5 mesi

video suggerito

Dramma della solitudine a Collesalvetti, in provincia di Livorno, dove il corpo senza vita di una donna è stato trovato nella sua abitazione in piazza Gramsci. Si chiamava Maria Marcellina Boscolo Bibi, aveva 79 anni ed era un'operatrice socio-assistenziale originaria di Chioggia. Da mesi non dava più sue notizie. Il decesso sarebbe avvenuto per cause naturali ad agosto.

A cura di Eleonora Panseri

A sinistra, Maria Marcellina Boscolo Bibi, 79 anni.

Il corpo senza vita di una donna è stato trovato nella sua abitazione in piazza Gramsci, a Collesalvetti, in provincia di Livorno, dopo che per mesi non si avevano più sue notizie. Si chiamava Maria Marcellina Boscolo Bibi, aveva 79 anni ed era un'operatrice socio-assistenziale originaria di Chioggia.

Ad allertare le forze dell'ordine sarebbero stati i vicini di casa, insospettati dalla sua prolungata assenza e dalla posta che si accumulava nella cassetta delle lettere.

Sul posto sono subito intervenuti i Vigili del fuoco. Sono entrati forzando la porta dell'appartamento dove la donna è stata trovata morta. Sul luogo del ritrovamento è arrivato anche il medico con l'ambulanza della Misericordia di Cascina e un collega medico legale per un primo esame esterno della salma, rinvenuto in avanzato stato di decomposizione.

Si presume che la 79enne possa aver avuto un malore, che sia morta quindi per cause naturali. Non sono infatti stati riscontrati elementi che possano fare pensare a una morte violenta o causata da terzi. Il decesso sarebbe avvenuto circa cinque mesi fa, ad agosto, stando a quanto riportato dal quotidiano toscano.

La signora Boscolo Bibi abitava da sola e pare che non avesse rapporti quotidiani con familiari o amici. Nessuno, infatti, aveva mai dato l’allarme sul fatto che non si avessero più sue notizie. Era vedova e si era rifatta una vita con un nuovo compagno, al quale apparteneva l’abitazione dove è morta.

“I vicini pare non si siano resi conto che la donna era deceduta da mesi in casa – ha raccontato a Il Telgrafo Sara Paoli, sindaco di Collesalvetti – Non vedendola più e notando che la sua corrispondenza si accumulava nella cassetta della posta, si sono allarmati e hanno chiamato il 112. Maria Marcellina, mi hanno detto, pare fosse una persona schiva e poco incline a socializzare. Pare non avesse rapporti nemmeno con i figli dell’ultimo compagno. Tantomeno con i vicini”.

Nell'appartamento della signora sono arrivati anche i Carabinieri della Compagnia di Livorno. Su disposizione della Procura la salma verrà subito riconsegnata ai parenti, sul corpo non verrà eseguita l'autopsia perché sono già chiare le cause del decesso.

I militari dell’Arma hanno svolto tutti gli accertamenti necessari a escludere l’ipotesi della morte violenta. La casa della 79enne appariva in ordine e non sono stati trovati segni di effrazione o di lotta con altre persone.

La salma è stata rimossa dall'appartamento nel corso della stessa mattinata di ieri, domenica 2 febbraio, ed è stata trasportata al cimitero comunale di Livorno. Verrà infine affidata ai familiari che nei prossimi giorni potranno organizzare il funerale.