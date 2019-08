in foto: Immagine di repertorio

Precipita dalla ruota panoramica e perde la vita. È accaduto questa sera, venerdì 2 agosto, a Genova e la vittima è una turista di cinquantuno anni, pare di origini tedesche, morta dopo essere precipitata dalla ruota panoramica del porto antico. La donna, secondo quanto appurato dagli agenti delle volanti, si sarebbe suicidata. A quanto ricostruito, la turista avrebbe fatto un primo giro sull'attrazione, poi sarebbe scesa e dopo alcuni minuti risalita. Una volta arrivata in cima avrebbe aperto la ringhiera di protezione e si sarebbe lanciata nel vuoto facendo un volo di una ventina di metri. Inutili i tentativi di soccorso del personale del 118. L'incidente è avvenuto intorno alle 20.30: sul posto è arrivata la croce verde genovese e l'automedica del San Martino. Il medico del 118 ha tentato di rianimarla a lungo, ma per la donna non c'è stato nulla da fare.

La polizia al lavoro per ricostruire la dinamica dei fatti – Sul posto è intervenuta anche la polizia per gli accertamenti e per tentare di ricostruire gli ultimi spostamenti della vittima, che entrambe le volte sarebbe salita da sola sulla ruota panoramica. Alcuni testimoni – scrivono i quotidiani locali – avrebbero detto di aver notato che la signora camminava nervosamente davanti alla ruota panoramica prima del dramma. Un ragazzo ha anche dichiarato di averla vista mentre lui stava mangiando un panino seduto su una panchina.