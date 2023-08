Dramma a Gallipoli, turista 19enne muore annegato in mare: trascinato via dalla corrente Il dramma si è consumato in pochi attimi nella mattinata di domenica 6 agosto mentre il ragazzo stava facendo il bagno nei pressi della spiaggia di Baia Verde a Gallipoli, in provincia di Lecce.

A cura di Antonio Palma

Immagine di archivio

Tragedia oggi a Gallipoli dove un ragazzo di soli 19 anni è morto annegato nelle acque antistanti le coste della famosa località balneare salentina in provincia di Lecce. Il dramma si è consumato in pochi attimi nella mattinata di domenica 6 agosto mentre il ragazzo stava facendo il bagno nei pressi della spiaggia di Baia Verde.

Secondo una prima ricostruzione, erano circa le 11 quando, per motivi ancora tutti da chiarire, il ragazzo si è trovato in difficoltà in mare, trascinato via al largo dalle correnti marine senza possibilità di tornare a riva. A lanciare l’allarme sono stati amici e altri bagnanti dopo aver notato il 19enne in evidente difficoltà in acqua.

Si è subito messa in moto la macchina dei soccorsi con i bagnini dei vicini lidi che si sono tuffati per raggiungere il giovane mentre la Capitaneria di Porto inviava una unità navale della Guardia costiera sul posto. Ogni sforzo per salvare il 19enne però purtroppo si è rivelato vano.

Leggi anche Si tuffa in mare con le sorelle ma viene trascinata via, bimba di 10 anni annega a Oristano

Il ragazzo è stato recuperato alcuni minuti dopo già privo di sensi ma vivo e portato quindi sulla spiaggia dove sono iniziate le manovre rianimatorie da parte dei presenti. Per diverse decine di minuti i soccorritori, tra cui una equipe del 118, giunta sul posto in ambulanza dopo la chiamata di emergenza, hanno provato a salvare il ragazzo. I tentativi sono andati avanti a lungo ma purtroppo alla fine i sanitari si sono dovuti arrendere dichiarando il decesso del ragazzo sul posto tra lo strazio degli amici.

Secondo le prime notizie, la vittima è un 19enne residente nel Barese che stava trascorrendo una giornata di relax nel Salento con gli amici. Una giornata che in pochi minuti si è trasformata in tragedia. Un dramma che stanno cercando di ricostruire ora i militari della Capitaneria di Porto con i carabinieri, anche loro giunti sul luogo dei fatti.