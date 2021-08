Dramma a Castelfranco Veneto, il compagno la trova morta a terra: giallo sul decesso di Serena La farmacista di 37 anni e mamma di un bimbo di due anni era riversa a terra nel corridoio senza sensi. A fare la terribile scoperta, nel pomeriggio di mercoledì, è stato lo stesso compagno della donna dopo essere rincasato. Avviata una indagine da parte dei carabinieri ma maggiori certezze in questo senso arriveranno dall’autopsia.

A cura di Antonio Palma

È giallo a Castelfranco Veneto sulla morte di Serena Fasan, farmacista e mamma di 37 anni ritrovata senza vita in casa sua riversa a terra. A fare la terribile scoperta, nel pomeriggio di mercoledì, è stato lo stesso compagno della donna dopo essere rincasato. L’uomo era impegnato al lavoro ma, intorno alle 18.30 di ieri, aveva deciso di rientrare a casa proprio per controllare se tutto fosse nella norma in quanto il suocero lo aveva chiamato preoccupato perché la figlia non rispondeva al cellulare. Appena ha varcato la soglia dell’abitazione, al piano terra di una palazzina in via Ponchini, però, è avvenuta la terribile scoperta.

La farmacista era riversa a terra nel corridoio senza sensi. Il compagno ha subito allertato il 118 ma quando i sanitari del Suem sono giunti sul posto non hanno potuto fare niente per lei se non accertarne il decesso. Sono stati poi gli stessi sanitari ad allertare le forze dell’ordine viste le cause poco chiare del decesso. Sulla morte della donna quindi è stata avviata una indagine da parte dei carabinieri per cercare di ricostruire l’esatta dinamica dei fatti.

Nell’abitazione della donna, oltre ai carabinieri del nucleo investigativo di Castelfranco Veneto, anche il medico legale. Dalle prime notizie, pare che sul corpo della donna non vi siano segni evidenti di violenza ma maggiori certezze in questo senso arriveranno dall’autopsia disposta dal pm per accertare l’esatta causa di morte della farmacista, madre di un bimbo di due anni che dormiva nella sua stanza. In casa non vi erano segni di effrazione né di furto. Esami saranno svolti anche sul cellulare della donna rinvenuto terra a pochi passi da lei come se le fosse scivolato.