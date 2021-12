Draghi, attacco dei No vax. Pubblicato il suo indirizzo su Telegram: “Ogni sera sotto casa sua” Ancora minacce da parte dei no vax al premier Mario Draghi i cui dati personali, tra i quali l’indirizzo di casa, sono stati pubblicati nel gruppo Telegram “Basta dittatura-Proteste”, accompagnato dal messaggio “Ogni sera alle 21 sotto il suo appartamento”.

A cura di Chiara Ammendola

Dati personali del premier Mario Draghi sono stati pubblicati sul gruppo Telegram "Basta dittatura-Proteste", tra i quali anche l'indirizzo di casa che, come riporta l’Agi, sarebbe stato accompagnato da messaggi come “Ogni sera alle 21 sotto il suo appartamento” e da un fotomontaggio del presidente del Consiglio ammanettato e con i baffetti alla Hitler.

Non è la prima volta che il premier Draghi è sotto attacco dei no vax che attraverso gruppi Telegram rinnovano minacce a politici, giornalisti e virologi. Anche di questi ultimi sono stati resi noti alcuni dati mentre nello stesso gruppo secondo quanto emerso dai dati raccolti dalla Polizia postale è stato lanciato un vero e proprio appello a cercare indirizzi e numeri di telefono di altri volti noti tra politici e virologi così da creare una vera e propria black list. "Cercate gli indirizzi e numeri di tutti i ministri, tutti i capi partito che hanno sostenuto la dittatura, tutti i presidenti di Regione, tutti i virologi da tv, tutti i collaborazionisti manipolatori nelle tv e canali di manipolazioni vari", si legge sempre sul gruppo.

Nello stesso gruppo Telegram infatti sono stati fatti anche i nomi del presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca e del governatore dell’Emilia Romagna Stefano Bonaccini, il cui indirizzo è stato pubblicato nei giorni scorsi dagli stessi no vax. Per lo stesso motivo e per le minacce ricevute è finito sotto scorta il presidente del Friuli-Venezia Giulia Massimiliano Fedriga, mentre tra i medici a finire sotto attacco di chi protesta da mesi contro la somministrazione dei vaccini anti Covid sono stati l’infettivologo Massimo Galli e Matteo Bassetti, direttore della clinica malattie infettive dell’ospedale San Martino di Genova.